‘Gummibeertjes’ met visolie: zo (on)gezond zijn die voor kinderen

Vis en met name vette vis is goed voor de gezondheid en staat daarom bij voorkeur minstens eens per week op het menu, is het advies van het Voedingscentrum. Vette vis zoals haring en zalm leveren omega 3-vetzuren. Omega 3 kun je ook halen uit plantaardige bronnen, zoals olie uit noten en lijnzaadolie, vertelt diëtist Cilia Liklikuwata van voedingsadviesbureau De Winter.

Voor wie niet van vis houdt, zijn er ook visoliesupplementen op de markt. Onlangs kwam er weer een nieuwe variant bij: het merk easyVit introduceerde een kauwbaar tablet, een soort gummibeertjes, speciaal voor kinderen van 3 tot 10 jaar. Het supplement, te koop bij de online drogist, moet kinderen voorzien in hun dagelijkse behoefte aan omega 3-vetzuren en vitamine D3.

Visolie

Dat omega 3 in visolie goed is tegen hart- en vaatziekten is wetenschappelijk bewezen, volgens Renger Witkamp, hoogleraar Voeding aan de Wageningen Universiteit. Maar producenten die visolie toevoegen aan producten of in capsules aanbieden, doen daarnaast diverse andere claims. ,,Een goed voorbeeld vond ik de boter van Blue Band met omega 3. Op de verpakking werd aanvankelijk gesuggereerd dat dit zou zorgen voor slimmere kinderen”, zo laat hij weten. ,,Maar dit was wetenschappelijk niet onderbouwd. Onder druk van protesten van consumenten en wetenschappers heeft Blue Band de verpakkingen aangepast.”

Quote Er is mij niet bekend dat kinderen van volkeren die veel vis eten, zoals de Inuit in Groenland, veel slimmer zijn en beter kunnen zien Renger Witkamp, hoogleraar Voeding aan de Wageningen Universiteit Een andere claim over de effectiviteit van omega 3 in visolie, is dat kinderen er rustiger van zouden worden. Dat is wederom onvoldoende bewezen, volgens Witkamp. Het is wel waarschijnlijk dat omega 3 bijdraagt aan de ontwikkeling van een gezond zenuwstelsel en goede ogen. ,,Dat is ook de reden waarom jonge kinderen en zwangere vrouwen vaak visolie slikken.” Om dit met zekerheid vast te stellen is echter langer en uitgebreider onderzoek nodig. ,,Er zijn in West-Europa onvoldoende lange termijnstudies gedaan, waarbij het effect van wel of geen visolie slikken, na een twintigtal jaren is gemeten.”

Dus er zijn wel aanwijzingen dat visolie helpt bij de ontwikkeling van het zenuwstelsel en de ogen, maar er is geen hard bewijs. ,,Er is mij niet bekend dat kinderen van volkeren die veel vis eten, zoals de Inuit in Groenland, veel slimmer zijn en beter kunnen zien. Waarschijnlijk vallen de positieve effecten wel mee”, zegt Witkamp.

Vitamine D opbouwen

Naast de visolie bevat het tablet van easyVit ook vitamine D3. Vitamine D wordt regelmatig geadviseerd aan kinderen tot en met 4 jaar. ,,Dagelijks tien microgram speelt een belangrijke rol bij het behouden van sterke botten en tanden”, vertelt Liklikuwata. Hoewel vitamine D voor kinderen wordt aangeraden, nuanceert Witkamp de noodzaak enigszins. ,,Vitamine D bouwen kinderen en volwassen snel op, al is het maar door even kort met je handen en polsen in de zon te zitten. In de lente nemen de voorraden weer toe.”

Je kinderen de gummibeertjes geven, kan zolang je binnen de dosering blijft, zeker geen kwaad, aldus de experts. Liklikuwata vraagt zich wel af of kinderen het lusten. ,,Ik heb er zelf een geproefd en merk dat de smaak van visolie moeilijk te maskeren is.” Bovendien plaatst ze nog een kanttekening: ,,Visoliecapsules zijn rijk aan visvetzuren. Er zijn sterke aanwijzingen dat gezondheidseffecten van vis zijn toe te schrijven aan de vetzuren, maar misschien zijn er meer stoffen in vis die voor het gunstige effect zorgen. Vis eten is daarom beter dan visoliecapsules slikken.”

