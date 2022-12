Hapjes in plaats van gangen, meer vega en we letten op de centen: dit eten we massaal met kerst

Wat Eten We Vandaag: Soesjes­taart met pistache en witte chocolade

Wil jij indruk maken tijdens het kerstdiner zonder al teveel moeite? Dan is deze soesjestaart met pistache en witte chocolade hét dessert dat je moet maken. Het is makkelijk, snel en je zet een imposante taart op tafel vol heerlijke soesjes. Want wie houdt er nou niet deze lekkernij?

