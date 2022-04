Hardnekkige misverstanden over de ramadan: ‘Glaasje water mag wel, toch?’

Koken & Eten Hoge vraagprij­zen zonnebloem­olie: ‘Typisch Nederlands om hier slaatje uit te slaan’

De schaarste aan plantaardige olie door de oorlog in Oekraïne heeft ervoor gezorgd dat we massaal zonnebloemolie zijn gaan inslaan. Nu blijkt dat we ze niet zomaar inslaan om in de voorraadkast te zetten. Het vloeibaar goud wordt nu ook aangeboden op Marktplaats.

16:22