Haribo stopt met trekdrop, maar Pierre Wind wil door: nieuwe trekdropfabriek in aantocht

Het nieuws over het verdwijnen van de trekdrop sloeg een paar weken geleden bij Wind in als een bom. ,,Toen ik het hoorde zat ik in de auto. Ik wist helemaal niet dat er een einde aan de productie van trekdrop zou worden gemaakt’’, zegt hij. ,,Ik was zo flabbergasted.’’



De bekende kok besloot in actie te komen en beloofde binnen twee weken met een plan te komen om de drop nieuw leven in te blazen. ,,En nu maak ik het ook waar. Ik ga zorgen dat mensen het nog steeds kunnen krijgen.’’