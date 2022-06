Haring is vetter (en duurder dan vorig jaar): Hollandse Nieuwe zorgt weer voor rijen bij de viswinkels

Koken & Eten Melk van de koe? De melk in je koelkast is steeds vaker gemaakt van planten

Nederland, melkland. In menig huishouden is een pak melk in de koelkast te vinden. Was dat tien jaar geleden voornamelijk halfvolle koemelk, is dat nu steeds vaker een plantaardige variant. Vandaag is het Wereldmelkdag, dus hoogste tijd om de nieuwste trends in melkland op een rij te zetten.

1 juni