Heel Holland bakt: ‘thuisbakkerijen’ schieten als paddestoelen uit de grond in coronacrisis

halen & brengen Krui­den-smaak-hengeltje en reuze macarons: lekkâh afhalen bij Pierre Wind

20 mei Je kunt Trammmhuys-menu’s laten bezorgen maar ga er vooral ook afhalen. De keuken met een pop-up- winkeltje in Voorburg is leuk of kikkûh zoals chef kok Pierre Wind zou roepen. Goed koken kunnen ze er ook.