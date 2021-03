Heineken wil Nederland aan Italiaans biertje krijgen

De állerbeste broodbak­ker ter wereld opent eigen zaak (en verkoopt brood met zeealgen en inktvi­sinkt)

26 februari Brood bakken zit Peter Bienefelt in de genen. De 46-jarige bakkerszoon uit Barendrecht schopte het al tot beste broodbakker van de wereld. Toch had hij nooit een eigen zaak. Midden in de coronacrisis waagt hij nu de stap: vandaag opende hij zijn eigen desembakkerij in Rhoon.