Helft supermarkten open op eerste kerstdag, maar Aldi en Lidl houden deuren dicht

Wederom zijn er meer supermarkten open op eerste kerstdag. Dit jaar zijn klanten in bijna de helft van de supers welkom voor een kerstboodschap. Vorig jaar kon dat bij 40 procent van de supers. Op tweede kerstdag zijn aanzienlijk meer supermarkten open: zo’n acht op de tien. Dat zijn er iets minder dan vorig jaar, blijkt uit cijfers van Openingstijden.nl

In de dagen vóór Kerstmis wordt het dringen in de supermarkt. Door de huidige coronamaatregelen zijn supers slechts tot 20.00 uur open, een poging vanuit de branche om de openingstijden op te rekken tot 22.00 uur om zo de drukte te spreiden, is tot nu toe niet gehonoreerd door het kabinet.

Dit jaar zijn in 250 gemeenten de supermarkten open op eerste kerstdag, klanten kunnen terecht bij ruim 1700 winkels. Vorig jaar ging het om 244 gemeenten en 1655 supermarkten. ,,Als we kijken naar de zes grootste gemeenten van Nederland, zijn daar dit jaar maar liefst driekwart van de supermarkten open op 25 december. Amsterdam gaat aan kop met 89 procent geopende vestigingen, gevolgd door Den Haag met 83 procent, Rotterdam 76 procent, Utrecht 71 procent en Eindhoven en Tilburg met elk 66 procent’’, aldus Bob Gross van Openingstijden.nl.

Ook in kleinere gemeenten zijn steeds meer supermarkten open. Gross: ,,Als we kijken naar de gemeenten waar de supers geopend zijn, gaat het om gemiddeld de helft van de vestigingen.’’

Supermarktformule Vomar spant de kroon: zaterdag zijn bijna alle filialen van deze keten (91,4 procent) geopend. Bij Jumbo gaat het om iets meer dan de helft van de winkels (50,7 procent), bij Albert Heijn om 63,4 procent. Bij de Duitse discounters Aldi en Lidl wordt eerste kerstdag behoorlijk in ere gehouden als het gaat om een vrije dag: bij Aldi is 15,7 procent van de winkels open, bij Lidl ruim 12 procent. De vaste klanten van Nettorama kunnen zaterdag maar beter niet naar hun favoriete winkel gaan: slechts 3,2 procent is open.

Daling

Op tweede kerstdag zijn er net als andere jaren veel supermarkten open, het gaat gemiddeld om zo'n 80 procent. Dat is wel iets minder dan vorig jaar, toen z’n 90 procent van de vestigingen open waren. De daling is te ‘wijten’ aan het feit dat 26 december dit jaar op een zondag valt. In verschillende gemeenten moeten winkels op zondag gesloten blijven.

Vorig jaar meldde Openingstijden.nl nog een verruiming van openingstijden in de week vóór kerst: ‘Corona vereist meer ruimte voor boodschappen’, was het devies. Zo’n 1150 grootgrutters verruimden toen de openingstijden tot 22.00 uur.

Niet alleen de beperkte openingstijden zorgen voor grotere drukte. Gross: ,,Restaurants zijn ook gesloten, daarom zullen opnieuw meer mensen thuis aan de slag gaan in de keuken en boodschappen moeten doen. Eten afhalen of laten bezorgen door je favoriete restaurant is in veel gevallen natuurlijk wel mogelijk.’’

Foto ter illustratie.

