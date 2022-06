Helpt ORS-poeder tegen een kater?

Koken met Marie Koken met Marie | Appelrabar­ber­com­po­te met rozemarijn

Was de appels. Schil de appels niet, maar snijd ze in vieren. Haal de klokhuizen eruit en snijd het vruchtvlees in blokjes van ongeveer 1 cm. Was de stengels rabarber goed, zodat al het zand eruit is. Snijd de rabarber in stukjes van ongeveer 1 cm. Doe de appels en rabarber in een pan.

8 juni