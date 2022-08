Het eerste biertje was ‘niet te drinken’, nu verkoopt Ricky 4000 liter per maand: ‘Wil de wereld over’

Bij de rij loodsen aan de Pieter Zeemanweg is het niet lang zoeken naar de juiste ingang. Westie, een 12-jarige West Highland White Terriër, huppelt nieuwsgierig op en neer. Niet veel later steekt ook Ricky (34), met een zwarte White Dog Brewery-pet op, zijn hoofd om de hoek. Hij is in afwachting van een flinke vracht van zijn eigen biermerk. ,,Die is zo weer verkocht’’, zegt hij.