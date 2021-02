Het is dringen voor de deur van le Toko: ‘Vanaf het eerste uur is het hier al een gekkenhuis’

Tegenover de grote hoeveelheid invloeden en smaken van Indonesië wilde de Nederlandse 25-jarige Andrea de Folkert een overzichtelijke Indonesische afhaalzaak lanceren met de bekende klassiekers. En dat is gelukt. In razendsnel tempo is er een kleine keten ontstaan met vier afhaalzaken, is er nog meer expansiedrift en speelt corona de jonge onderneemsters juist in de kaart nu afhalen het culinaire credo is. Ze haalde er een compagnon bij en zetten zes koks aan het werk in een centrale keuken op een industrieterrein. Vier koks hebben roots in de archipel, de andere twee zijn Surinaams. Geheel volgens de laatste horecatrends droomt ze er al van om straks ook maaltijden via de onlinesupermarkt en een bezorgdienst aan de man te brengen.