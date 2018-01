Het is Nationale Pindakaasdag! Dit wist jij nog niet over het geliefde beleg

VideoAls het aan de Pindakaaswinkel in Amsterdam ligt, moet iedereen vandaag een boterham met pindakaas eten. Het is dan ook niet voor niets Nationale Pindakaasdag. Wij zetten wat pindakaasweetjes op een rij en wist je dat je het niet alleen kunt opeten?

De winkel in Amsterdam pakt vandaag groots uit op de tweede editie van de jaarlijkse Nationale Pindakaasdag . De hele dag staan ingezonden pindakaaswensen van liefhebbers centraal. ,,Denk aan een duik nemen in een bad vol pindakaas'', vertelt eigenaar en initiatiefnemer Michiel Vos. Aan het einde van de dag brengt de Pindakaaswinkel een van de wensen in vervulling.

In november kwam zijn winkel groot in het nieuws toen zij naar eigen zeggen de duurste pot pindakaas ter wereld in de verkoop hadden. De pot met pindakaas, truffel en bladgoud moest duizend euro opleveren voor het goede doel. ,,Er waren helaas geen gegadigden, dus we hebben hem inmiddels zelf opgepeuzeld.'' Maar is het niet zonde om goud op te eten? ,,Nee hoor, '' stelt Vos vastbesloten. Het is überhaupt zonde om pindakaas weg te gooien en je proeft er ook niets van.''

Wist jij dit al over pindakaas?

1. Een pinda is eigenlijk geen noot. Het is een peulvrucht en behoort tot de peulvruchtenfamilie, net als erwten, bonen en linzen.

2. Pindakaas werd in 1890 uitgevonden door een dokter uit St. Louis.

3. Pindakaas bestaat gemiddeld voor 40 procent uit vet. Maar wel bijna alleen maar gezonde, onverzadigde vetten (79 procent).

4. In Amerika en Canada noemen ze het beleg peanut butter.

5. Maar toen het in Nederland in 1948 op de markt kwam, mocht dat niet onder de naam 'pindaboter'. De naam 'boter' verwees namelijk naar de enige echte roomboter, dit om verwarring met margarine te voorkomen. Er werd 'kaas' achter geplakt omdat de 'butter' werd vergeleken met leverkaas; ook broodbeleg waar geen kaas in zit.

6. Als je lijdt aan arachibutyrofobie dan ben je bang voor pindakaas die aan je gehemelte blijft plakken.

7. Pindakaas was in 1896 het eerste voedsel wat in een advertentie ‘vervanger voor vlees’ werd genoemd.

8. Een boterham 'oorlog' is pindakaas op een boterham met curry, mayonaise en uitjes.

9. Voor 500 gram pindakaas zijn ongeveer 1.100 pinda’s nodig.

Volledig scherm © Thinkstock

Zelf pindakaas maken?

Dit heb je nodig:

450 g ongezouten pinda's

½ el zout

2 el arachideolie (pindaolie)

1 el honing

Keukenmachine

Verwarm de oven voor op 180 °C. Verdeel de pinda’s over een met bakpapier beklede bakplaat en rooster in ongeveer 8 minuten lichtbruin. Schep regelmatig om. Maal de warme pinda’s in de keukenmachine in vier minuten tot een grove, dikke pindakaas. Schep de rand van de kom regelmatig schoon met een spatel.

Voeg het zout, de olie en honing toe en maal nog 1 min. tot een gladde pindakaas. Schep in een pot en sluit af.

Variatietip: Houd je van pindakaas met een smaakje? Voeg dan na de honing 1 el sambal badjak, 1 tl gemalen kaneel of 1 el fijngehakte pure chocolade toe.

Bewaartip: Je kunt de pindakaas 3 weken in de koelkast bewaren.

Volledig scherm © Thinkstock

Dit kun je ook doen met pindakaas

1. Scheren

Geen scheerschuim bij de hand? Geen probleem! Door de aanwezige olie is pindakaas namelijk verzorgend en hydraterend, waardoor je er hele zachte benen van krijgt. Let wel op, als je allergisch bent voor pindakaas, dan is de kans op huiduitslag ook groot.

2. Stickertjes verwijderen

Wat wasbenzine kan, kan pindakaas ook! Smeer het op een stickertje, laat het vijf minuten zitten en: het stickertje vliegt er vanaf.

3. Haarmasker

Smeer wat pindakaas in de punten van je haar na het wassen. Laat het intrekken en spoel grondig met lauwwarm water uit. Niemand wil de hele dag naar pindakaas ruiken.

4. Kauwgum uit je haar halen

Het verwijdert niet alleen stickertjes van diverse oppervlakken, maar ook kauwgom uit je haar.

5. Leer schoonmaken