Het is vandaag internationale sushidag (en zo maak je zelf lekkere)

Uitvinder armband claimt: ‘Schok helpt je van fastfood­ver­sla­ving af’

17 juni Het is nogal een claim: een armband die je afhelpt van je verslavingen. Of dat nou taartjes zijn of hamburgers. Een uitvinder zegt dat de schok zo sterk is, dat je het wel uit je hoofd laat om je nog te buiten te gaan aan junkfood.