Het is weer abrikozentijd: zó gezond is het kleine stukje fruit voor je

Aan het eten van abrikozen zitten veel gezondheidsvoordelen. Zo zit de van oorsprong uit China afkomstige steenvrucht vol mineralen, vezels en voedingsstoffen.

,,Het mooie aan de abrikoos is dat het een heel klein stukje fruit is met heel veel voedingswaarden en weinig suiker”, zegt voedingsdeskundige Desirée Marsman, op de vraag naar de gezondheidsvoordelen van abrikozen. Zo zit de vrucht onder meer boordevol vitamine E, wat werkt als antioxidant en cellen, bloedvaten, organen, ogen en weefsel beschermt.

Verder bevat een abrikoos de vitamines A, B en C. ,,Maar ook mineralen als calcium, magnesium, selenium, kalium en fosfor”, vervolgt Marsman. Toch raadt de voedingsdeskundige aan niet meer dan drie stuks per dag te eten. ,,Het is één van de gezondere fruitsoorten, maar afwisseling is het beste. Dus als je van ieder fruitsoort eet, krijg je van alles binnen.”

Tegenhanger

Wat maar weinig mensen volgens Marsman weten, is dat de abrikoos een goede tegenhanger is voor het vele zout dat we vaak binnenkrijgen. ,,Kalium helpt de nieren te ondersteunen. Kalium heft het negatieve effect van natrium (zout) op.”



En nóg een pluspunt: abrikozen zijn goed voor de huid. ,,Hoe ouder je wordt, hoe minder goed je lichaam mineralen opneemt. Dankzij de vele mineralen en vitamines is de abrikoos ook goed wanneer je in de overgang zit of zwanger bent”, aldus Marsman.

Gedroogd

Verse abrikozen zijn in Nederland van juni tot en met september beschikbaar en worden nu vooral uit Italië en Spanje gehaald. Maar ook in gedroogde abrikozen zitten veel voedingsstoffen, stelt Marsman.

,,Gedroogde abrikozen bevatten iets meer suiker en iets minder voedingsstoffen, maar ook in gedroogde vorm zijn ze heel vezelrijk.” Goed nieuws voor liefhebbers: ook in de winter zijn abrikozen dus reuze gezond.

Abrikozen kunnen deel uitmaken van een gevarieerd voedingspatroon. Hieronder vind je recepten met abrikoos van culinair auteur Mari Maris.

Bruschetta abrikoos



,,Dit recept is snel, simpel en héél erg lekker”, zegt Maris erover. ,,Ik gebruik in de zomer veel abrikozen. Meestal wel voor zoete gerechten, zoals deze bruschetta met abrikoos: een warm, gekarameliseerd vruchtenbroodje. Zo gepiept en erg lekker.”

Ingrediënten (voor 4 personen):

- 0,5 dl sterke ‘warme’ drank zoals cognac of whiskey

- 1/4 vanillestokje, open- en losgehaald

- 1 eetlepel suiker

- 4 rijpe abrikozen

- stokbrood (liefst grijs/campagne)

- boter

- eventueel crème fraîche

Bereiding

- Doe de drank in een ruime kom. Voeg het vanillestokje en de suiker toe (Ja, dat is zo: het fruit is ook al zoet, maar de suiker geeft straks een mooi gekaramelliseerd resultaat. Enne, het is een toetje, hè?) en meng goed door elkaar.

- Halveer de vruchten boven de kom (zodat het lekvocht wordt opgevangen) en verwijder de pitten. Snijd de abrikozen doormidden. Dek af en zet 12 tot 24 uur in de koeling.

- Snijd het brood – dat dus inmiddels van gisteren is – in 4 (of voor 10 personen: 10) schuine plakken van een ruime centimeter dik en beboter ze aan één kant. Leg die op een ovenplaat bekleed met bakpapier. Leg de vruchten met de schil naar boven op het brood en druk ze er zachtjes een beetje in.

- Schep er een paar lepels marineervocht over en zet in een oven van 180 ºC. Laat in 10 à 15 minuten de onderkant van het brood krokant bakken en het fruit licht karamelliseren.

- Serveer direct uit de oven. Schep er eventueel een lepeltje crème fraîche op zie langzaam wegsmelt

- Variatie: vervang voor een fris accent een deel van de abrikozen door partjes nectarine of pruim.

Fruitsalade met oranjebloesem

Volledig scherm Crème Anglaise. © Shutterstock / Oxana Denezhkina Ingrediënten (voor 4 tot 6 personen):

- 3 à 4 soorten fruit, in totaal 750 g (bijvoorbeeld abrikoos, aardbei, & perzik, of (water)meloen, nectarine, appel & druif)

- 2 eetlepels honing

- naar smaak 2 à 4 eetlepels oranjebloesemwater (te vinden bij een Marokkaanse of Turkse winkel)

- 2 takjes munt, gerist en fijngesneden, een paar topjes apart gehouden

- 1 sinaasappel, uitgeperst



Bereiding

- Maak het fruit schoon en snijd het in stukjes, zo groot of zo klein als u zelf wilt.

- Meng de honing en gesneden munt met het oranjebloesemwater door het sinaasappelsap en maak het fruit ermee aan. Garneer de salade met de munttopjes.

Nectarine-abrikozen-amandeltaart met crème anglaise (minimaal 1 uur rusten)

Ingrediënten voor het deeg

- 100 g bloem

- 100 g boter, koud, in blokjes

- 30 g suiker

- 1 eidooier

Ingrediënten voor de vulling

- 90 g boter, op kamertemperatuur

- 90 g witte basterdsuiker

- 90 g amandelmeel (zelf witte amandelen malen kan natuurlijk ook)

- 1 klein ei

- 1 nectarine, gehalveerd en ontpit

- ca. 5 abrikozen, gehalveerd en ontpit

Bereiding

- Dit deeg maken gaat het makkelijkste met de keukenmachine: meng bloem, boter en een kneepje zout op de pulse-stand tot een kruimeldeeg. Voeg dan pas de suiker en vervolgens de eidooier toe. Druk nog een paar keer op pulse. Zodra het deeg goed is gemengd, komt het los van de kom. Pak het dan strak in vershoudfolie in en laat het minimaal 1 uur (tot maximaal 24 uur) rusten in de koeling.

- Verdeel het deeg over een met bakpapier beklede dunne metalen taartvorm van 30 cm ø (of een vierpersoonsvorm). Het is kruimeldeeg: verwacht dus niet dat het lekker te rollen is, maar duw het met uw handen gelijkmatig in een model met opstaand randje.

- Bak blind in een oven van 180 ºC; bak het deeg in 20 minuten droog. Laat de bodem afkoelen en draai de oven naar 150 ºC.

- Sla (met een planeetmenger als u die heeft) voor de vulling de boter en suiker tot ze wit zien en iets luchtigs hebben. Meng er dan het amandelmeel door, een kneepje zout en het ei (of één voor één).

- Leg het fruit met de platte kant onderop in de taartvorm en schenk het deegmengsel erover. Zet 40 à 50 minuten in de oven, tot de vulling gestold en goudbruin in. Laat de taart vervolgens afkoelen.

Houdbaarheid

Dit taartje is twee dagen goed te houden. Bewaar hem liefst wel in een luchtdichte trommel, zodat de bodem en het korstje van de vulling mooi knapperig blijven. De punten kunnen goed tegen de vriezer: een paar minuten in een hete oven en ze zijn als nieuw.

Nog meer ideeën voor je abrikozen nodig? Hidde de Brabander maakt en taart met gepocheerde abrikozen en spijs:

