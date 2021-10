Het vruchtvlees, de schil en de zaden; alles van de pompoen is eetbaar

Zachte halloweenpompoen

Hij is groot, rond en oranje: de halloweenpompoen. De ideale heeft een doorsnede van 20 à 25 centimeter, zegt Menno van der Zweep van de Pompoenwinkel in het Zeeuwse Geersdijk. Eetbaar? ,,Op zich wel, maar ik raad het niet aan: deze soort is heel waterig. Maar door het zachte vruchtvlees en de schil is hij heel geschikt om uit te hollen en er gezichten van te maken.’’