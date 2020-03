Hierdoor is granola tot wel twintig keer zo duur als muesli

Hoenderdos legt uit: ,,In de ‘ouderwetse muesli’ zitten alleen havervlokken. Die zijn bij elkaar gegooid met wat rozijntjes en dan is het klaar.’’ Als je granola maakt, dan neem je de havervlokken uit de muesli als basis, volgens de diëtist. ,,Maar dan doe je het met een beetje suiker of olie in de oven, zodat het wat knapperiger of zoeter wordt.’’ Hoenderdos vergelijkt het effect met het bakken van een koekje. Volgens de diëtist is granola dus gewoon gebakken muesli. ,,En cruesli ook.’’



In de krokante-mueslifabriek laat Martin Eras zien hoe de producten worden gemaakt. ,,In het zogenaamde siroopstation gaan de havervlokken in de siroopmachine’’, legt Eras uit. ,,De muesli wordt gemengd met de suiker en de siroop, hierdoor wordt het de klassieke crunchy muesli.’’ Doordat de havervlokken aan elkaar blijven plakken door de suiker, worden het de brokken die we kennen van de muesli en blijft er een knapperig eindproduct over.