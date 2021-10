Hij is pas 20, maar Roman is nu al de allerbeste speculaasbakker: ‘Het recept? Dát verandert nooit’

‘Thuisbe­zorg­der’ deed gewoon zijn werk, maar kreeg schokkende recensie

23 oktober Een 22-jarige inwoner van Apeldoorn is vandaag veroordeeld voor het op een racistische wijze beledigen van een maaltijdbezorger. Hij bestelde vorig jaar juli een maaltijd bij een cafetaria in zijn woonplaats en plaatste later een choquerend bericht op de website Thuisbezorgd.nl.