Hoe gezond is kokosvet voor je? ‘Niet spastisch over doen’

Koken & WetenIn de rubriek Koken & Weten duikt gezondheidsjournalist Tijn Elferink in een voedingsonderwerp waar verwarring over bestaat. Dit keer: is kokosvet nou gezond of niet?

Er zijn weinig onderwerpen waarover de meningen zo verdeeld zijn als over kokosvet. Voor- en tegenstanders slaan elkaar nog net niet met kokosnoten de hersens in. Meer argumenten of harder roepen zal voor- of tegenstanders niet overtuigen. Maar wat weten we eigenlijk over kokosvet?



Het wordt geprezen vanwege voordelen variërend van spiergroei tot gewichtsafname en minder kans op ziektes als diabetes type 2. De keerzijde is dat kokosvet veel verzadigd vet bevat. En verzadigd vet zorgt voor een stijging van de slechte cholesterol, wat weer een risicofactor is voor hart- en vaatziekten.

De namen kokosvet en kokosolie worden door elkaar gebruikt, maar het is hetzelfde. In het Nederlandse klimaat is de toestand van het goedje vast, in warme gebieden vloeibaar. Daarom hebben we het in Nederland meestal over kokosvet. Dat kokosvet bij Nederlandse kamertemperatuur vast is, duidt op aanwezigheid van veel verzadigde vetten. Want: hoe vloeibaarder een vet, hoe meer onverzadigde vetzuren (en dus gezonder). Met die verzadigde vetten begint de verwarring. En verwarring gedijt nu eenmaal goed bij complexiteit.

Even een technische uitleg: vetten leveren ons lichaam energie. Vetten in kokosvet - en ook die in olijfolie en boter bijvoorbeeld - zijn opgebouwd uit vetzuurketens. Die ketens kunnen lang, kort of middellang zijn. Korte ketens laten we hier buiten beschouwing. Lange ketens komen het meest voor in voeding en heten Long Chain Triglycerides (LCT). Het zijn de Medium Chain Triglycerides (MCT) waaraan de gezondheidsvoordelen van kokosvet worden toegeschreven.

Volledig scherm Bulletproof koffie is populair bij mensen die een ketodieet volgen. Het bevat koffie met roomboter en olie. © REDA&CO/Universal Images Group v

Er zijn sporters die dit soort vetten gebruiken

,,Er zijn inderdaad gunstige effecten bekend van MCT-vetzuren”, zegt Ingeborg Brouwer. De hoogleraar voeding voor gezond leven aan de Vrije Universiteit Amsterdam is gespecialiseerd in vetzuren. ,,MCT-vetzuren zijn vetten met 8 of 10 koolstofatomen.” Vanwege die voordelen zijn er sporters die MCT-vetten gebruiken. ,,Maar het is een misverstand dat kokosvet een MCT is”, zegt Brouwer. ,,Kokosvet bevat vrij veel C12, een LCT met 12 koolstofatomen.” Er zitten echter heel weinig MCT-vetzuren met 8 of 10 koolstofatomen in kokosvet.

Maar dat kokosvet geen MCT is, betekent nog niet dat kokosvet leidt tot hart- en vaatziekten, erkent Sander Kersten, hoogleraar Voeding, Metabolisme en Genomics aan de Wageningen Universiteit. ,,Ja, kokosvet bevat veel verzadigd vet, verzadigd vet laat cholesterol stijgen en cholesterol is een risicofactor voor hart- en vaatziekten. We weten alleen niet of kokosvet daadwerkelijk tot hart- en vaatziekte leidt.”



Zo’n onderzoek is ethisch niet mogelijk. ,,Dan zou je de ene groep mensen met een verhoogd risico op hart- en vaatziekten veel kokosvet moeten geven en kijken of ze vaker een hartaanval krijgen dan de andere groep die geen kokosvet gebruikt.”

Wel of niet gezond? Koken&Eten-redacteur Ellen den Hollander praat met gezondheidsjournalist Tijn Elferink verder over dit gevoelige onderwerp in de nieuwe aflevering van de podcast Koken&Weten:

Wetenschapper Karin Michels, verbonden aan de gerenommeerde universiteit van Harvard, noemde kokosvet in een toespraak ‘puur vergif’. ,,Ik vraag me af hoe zij uit de tent is gelokt”, zegt Kersten, want zo erg is kokosvet volgens hem ook niet. Er zijn ongezondere vetten, nuanceert ook Brouwer. ,,Als je kokosvet vergelijk met roomboter, dan is kokosvet beter. Maar vergelijk je het met zonnebloemolie of rijstolie, dan zijn die gezonder.” De video van de toespraak is inmiddels niet meer te zien op YouTube.

Volgens beide wetenschappers wordt het gebruik van kokosvet zorgelijk wanneer het om grote hoeveelheden gaat. ,,Ik zou het vervelend vinden als iemand ten onrechte denkt dat kokosvet gezond is”, zegt Brouwer. In het keukenkastje van Kersten is geen kokosvet te vinden. ,,Maar ik maak wel eens Thaise curry met kokosmelk, daar zit ook wat kokosvet in. Daar moeten we ook niet zo spastisch over doen.”

Het oordeel

Er is geen enkele reden om te denken dat kokosvet vergif is. Redenen om aan te nemen dat kokosvet gezond is, zijn er ook niet. Duidelijk is: kokosvet is geen MCT en wel extreem verzadigd (verzadigd is ongezond). Dus curry met kokosmelk is prima, maar kokosvet gebruiken vanuit gezondheidsoverwegingen is een ander verhaal. Wie met zijn gezondheid bezig is, weet inmiddels beter.

