Hoe groot is de kans op voedselvergiftiging door het eten van kiemgroenten?

Kiemgroenten zijn jonge, net ontkiemde plantjes die niet in de aarde groeien, maar gekweekt worden in een reservoir met water, waarna ze vanzelf ontkiemen. Het bekendste voorbeeld is taugé, de kiem van de mungboon. Ook alfalfa, de kiem van luzerne, en kiemen van radijs, broccoli en rode biet zijn populair. Je ziet ze veel terug als garnering op salades, in oosterse wokgerechten en op sandwiches met humus of kaas.

,,Kiemgroenten passen net als andere groentesoorten in een gezond voedingspatroon”, vertelt Wieke van der Vossen, expert voedselveiligheid bij het Voedingscentrum. ,,Ze bevatten voedingsstoffen, vezels en vitamines zoals vitamine C en verschillende B-vitamines. Tegelijkertijd leveren kiemgroenten, net als andere groenten, maar weinig calorieën. Een goede toevoeging voor op je menu dus.”

Maar er kunnen op kiemgroenten ook bacteriën zoals E. coli en salmonella voorkomen. Dat is ook niet zo gek: de kiemen worden gekweekt in vochtige en warme omstandigheden, en dat zijn precies de omstandigheden waarin ook bacteriën goed groeien. Menig mens laat de minigroenten dan ook staan, uit angst om een voedselinfectie op te lopen.

Quote Er zijn maar heel weinig voedings­mid­de­len die 100 procent veilig zijn om te eten Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie

Altijd een klein risico op besmettingen

Terecht? ,,Het is lastig om daar een simpele ‘ja’ of ‘nee’ op te antwoorden”, zegt Marcel Zwietering, hoogleraar levensmiddelenmicrobiologie aan Wageningen University & Research. ,,Er zijn maar heel weinig voedingsmiddelen die 100 procent veilig zijn om te eten. Er is altijd een klein risico op besmettingen. Een tijdje geleden hadden we nog een uitbraak van salmonella in de chocolade van Ferrero, zoals de Kinder Surprise, en momenteel is er in de Verenigde Staten een uitbraak van salmonella in pindakaas. Maar dat betekent niet dat je nu nooit meer chocola of pindakaas moet eten.”

De laatste grote uitbraak van een ziekteverwekkende E. coli in kiemgroenten was in 2011 in Duitsland. Sindsdien zijn de EU-regels aangescherpt, vertelt de hoogleraar. ,,De batches van zaden van kiemgroentes worden eerst gecontroleerd voordat ze gebruikt mogen worden en er vindt meer monsterafname van de eindproducten plaats. Ook het watersysteem waarin ze gekweekt worden, wordt gecontroleerd.” Met succes, want na 2011 is er geen grote uitbraak in kiemgroenten meer geweest.

,,De kans is sinds 2011 dus kleiner, maar het risico is nooit helemaal uit te sluiten”, concludeert Zwietering. ,,Variatie in je voedingspatroon en het afwisselen van groenten is belangrijk om gezond te blijven, dus blijf gewoon groenten eten. Kiemgroenten kunnen soms een mooie toevoeging zijn aan je gerechten.”

Zo eet je kiemgroenten veiliger

Wat kun je zelf doen om de kans op een besmetting te verkleinen? ,,Check altijd de houdbaarheidsdatum voor je ze koopt én eet, en controleer of ze er nog vers uitzien”, tipt Wieke van der Vossen. ,,Bewaar de kiemgroenten in de koelkast op 4 graden Celsius. Spoel ze vlak voor het eten schoon onder stromend water en laat ze daarna uitlekken. Hitte doodt de bacteriën en daarom is verhitten de meest veilige keuze. Dit doe je door ze vijf seconden onder te dompelen in kokend water, of door ze goed mee te wokken met je gerecht.”

Net als bijvoorbeeld rauw vlees, wordt ook de consumptie van rauwe kiemgroenten afgeraden voor zwangere vrouwen, jonge kinderen, ouderen en mensen met een verminderde weerstand. ,,Maar als deze producten door en door verhit zijn, kunnen ze veilig gegeten worden”, sluit de expert voedselveiligheid af.

