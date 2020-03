Hoe kunnen sommige mensen bunkeren en toch niet aankomen?

Volgens Liesbeth van Rossum, hoogleraar en internist-endocrinoloog aan het Erasmus MC in Rotterdam, zijn er grote individuele verschillen in eten en verbranden. ,,De ene persoon verbrandt in rust veel meer dan de ander’’, zegt Van Rossum, die samen met Mariëtte Boon een boek schreef over vetmassa, voeding en verbranding. Hoeveel we in rust verbanden, het zogeheten rustmetabolisme, wordt vooral bepaald door leeftijd, geslacht, lichaamsbouw en spiermassa. Met een kanttekening daarbij: ,,Zelfs als twee mensen dezelfde bouw, geslacht en leeftijd hebben, kan de rustverbranding aanzienlijk verschillen’’, vertelt Van Rossum.