Hoe maak je de perfecte hutspot of boerenkool? Stamppottenkoning Dave (53) heeft het antwoord

We aten vorig jaar minder vlees, maar dat kwam niet door ons koopgedrag in de supermarkt

Onze vleesconsumptie is per persoon met bijna 2 kilo gedaald in 2020. Dat blijkt uit onderzoek van Wageningen University & Research in opdracht van Wakker Dier. De reden? De sluiting van de horeca.

28 oktober