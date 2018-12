Hoogvliet en Plus halen vlees terug om salmonella

zoek jouw restaurant! Eerste Michelin­ster voor drie restau­rants in de regio

15:51 De broers Jim en Mike Cornelissen van Restaurant Rijnzicht in Doornenburg hebben voor het eerst een Michelinster gekregen. Ook Voltaire in Leersum op de Utrechtse Heuvelrug, Flicka in het Gelderse Kerkdriel en Oonivoo in het Brabantse Uden kregen vandaag voor het eerst een ster.