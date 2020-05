Horeca mag straks open, maar hoe welkom voelen klanten zich achter plexiglas? ‘Het wordt spannend’

Straks, om 17.00 uur, gaat de voordeur open voor de eerste afhalers. De ene helft van restaurant Kaagman & Kortekaas in Amsterdam is leeggehaald, alleen in het midden staan een paar tafels, als in een leeg stemlokaal. Maximaal drie mensen mogen naar binnen. In de andere helft staan de stoelen opgestapeld, er liggen doeken over de glazen en wijnkoelers, de kaasvitrine is leeg. Chef-kok Giel Kaagman: ,,Je gaat van een bruisende horecazaak naar een piepend schermpje.”



Daarmee bedoelt hij het geluidje dat de computer maakt bij elke nieuwe bestelling via Deliveroo. De papieren zakken voor de afhaalmenu's staan al klaar, drie op een rij. In totaal vijftig vandaag, best goed voor een dinsdag. Ze zijn met afhaal en bezorging begonnen om de kosten enigszins te dekken en eigenlijk gewoon om aan de gang te zijn. Gastheer Bram Kortekaas: ,,Je kunt ook niets doen en lijdzaam toezien hoe je bedrijf kapot gaat.”



En het ging net zo lekker. De eerste twee, drie jaar waren afzien, ze werkten zich het schompes, maar vorig jaar dachten de twee voor het eerst: we zijn lekker bezig. Het team draaide goed, het financiële plaatje klopte, veel partijen in de private dining. Kaagman kreeg een zoon, Kortekaas een dochter erbij, een droom was uitgekomen.