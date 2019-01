Hotspot in Tiel voor een etentje met Aziatische twist

We komen onder een fraai poortje door en staan in een uitnodigende straat met veel restaurants en vuurtjes. Her en der zitten mensen te eten, maar The Spot lijkt uitermate in trek, te zien aan de hoeveelheid bezette tafels.



Het is een langgerekte zaak, verdeeld in een bar, het restaurant in het midden en de open keuken aan de andere kant. De ontvangst is attent en we zitten aan een mooie, kleine marmeren tafel langs het raam met zwarte gordijnen die een doorkijkje geven naar de sfeervolle straat.



Het plafond is donker, net als de meubels en de muren. Een beetje meer licht was wel fijn geweest, het is onmogelijk om de wijnkaart te lezen, terwijl wij nog wel een hanglamp boven ons hebben. De buren hebben geen lamp, enkel een kaars, en zitten echt in het donker te eten.