Hummus uit de supermarkt lijkt vaak amper op echte: ‘De makers halen fratsen uit’

Wie een bakje hummus haalt bij de supermarkt, kán een gezonde te pakken hebben. Uit een vergelijking van 78 varianten die de Consumentenbond testte, blijkt 37 procent gezond te zijn. De test verschijnt vandaag. De beste hummus scoort een A (donkergroen) in de Nutri-Score, die op veel etiketten staat vermeld. Dat betekent dat het de beste keuze is volgens de beoordeling, die pluspunten rekent voor gezonde ingrediënten en minpunten voor ongezonde.

Fabrikanten voegen smaakjes toe

In de test van de bond werd de naturel variant meegenomen, maar ook soorten met een smaakje deden mee, zoals mango, rode biet, ras el hanout en zoete peper. Om de hummusbakjes goed met elkaar te kunnen vergelijken, berekende de Consumentenbond ook de Nutri-Score voor verschillende categorieën hummus. Die hebben ‘weinig met het traditionele recept te maken', schrijven de testers in het artikel in de Consumentengids. ‘Fabrikanten halen allerlei fratsen uit, zoals het toevoegen van zongedroogde tomaat, mango of pesto.’ Traditionele hummus bevat 70 procent kikkererwten, de supermarktversies komen niet verder dan 52 procent. Ook bevatten ze minder tahin (sesampasta) en beduidend méér olie.

Het lijkt erop dat de hummussoorten met groenten het gezondst zijn, daarna de pikante varianten en de hummusbakjes met kruiden. De hummus met fruit scoort het laagst in de test: deze varianten krijgen vooral C’s en nooit een A. Het valt de Consumentenbond op dat vooral A-merken hummus maken met een ongezondere samenstelling. Zo krijgt de bekende Maza hummus geen enkele A, zelfs de zoutarme variant niet. Chef-kok en kookboekenauteur Mounir Toub eet nooit hummus uit de supermarkt. ,,Die vind ik niet lekker”, meldt de kok desgevraagd. De lekkerste eet Toub, bekend van de kookzender 24Kitchen, thuis. ,,Je maakt het net zo makkelijk zelf. Als ik geen tijd heb, dan maak ik het met voorgekookte kikkererwten. Hummus is in eerste instantie natuurlijk alleen kikkererwten, tahin en knoflook.” In zijn versie zitten ook olijfolie en kruiden (peterselie en koriander), maar hij adviseert om ook altijd iets zuurs toe te voegen. Smaakjes als mango passen niet bij hummus, vindt Toub. ,,Smaken die complementeren zouden nog wel kunnen. Bijvoorbeeld rode biet.”

Eén lichtpuntje ziet de Consumentenbond wel: gemiddeld zit er minder zout in de hummus. Vergeleken met de test die vijf jaar geleden is gedaan (eentje met alleen naturel hummus), bleek het zoutgehalte bij de meeste soorten te zijn gedaald. Behalve die van het eerdergenoemde A-merk Maza. Dat merk heeft weliswaar een variant met minder zout (een halve gram zout per 100 gram), maar de zoutste smaak van Maza is ras-al-hanout en die bevat drie keer zoveel zout.

Het is lastig voor consumenten om te zien welke hummus nou gezond is en welke minder, vindt de Consumentenbond. Bestudeer het etiket, is de boodschap. Maar belangrijker nog is de Nutri-Score, vindt de belangenorganisatie. Als fabrikanten die gebruiken, zien de klanten in één oogopslag waarvoor ze kiezen.