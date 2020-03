IJsfabrikant maakt ijsjes van populaire snoepjes

Het familierecept Het familiere­cept: Spaghetti a la Stolsz

De spaghettisaus van de zussen Liesbeth (56) en Sybilla Stolsz (57) is beroemd in de familie en daar buiten. De Arnhemse Liesbeth leerde het van haar oudere zus. ,,Het was het eerste recept dat ik leerde, en ik maak het nog steeds geregeld."