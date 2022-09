‘In de voedseltransitie draait het om macht’

Koken & Eten Zes keer chocolade in de hoofdrol: zo vier je Dag van de Chocolade op zijn best

Chocolade is populair in de hele wereld. Om de lekkernij te eren is er zelfs een feestdag voor in het leven geroepen. Elk jaar op 13 september is het de Dag van de Chocolade, de dag waarop in 1857 de Amerikaan Milton S. Hershey werd geboren, de oprichter van Hershey Chocolate Company. Eatertainment selecteerde zes recepten waarmee je chocolade eert.

