In deze gin stoppen de makers olifantenpoep

Koken & eten Zo ziet comfort­food er over de hele wereld uit

11 november Comfort food is als een knuffel voor je smaakpapillen. Wanneer alles even tegenzit dan kan een goede portie zout, vet of suiker exact zijn wat je nodig hebt. Maar het is niet omdat we in Nederland steevast voor pasta of pizza kiezen dat ze dat in andere landen ook doen. Een overzicht van de favorieten.