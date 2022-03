In dit restaurant eet je het sappigste draadjesvlees ooit en komt de gastheer langs met de ‘bubbelkar’

Wil je voedselver­spil­ling tegengaan? De provincie helpt een handje

Ondernemers in de horeca, zorg en catering in Gelderland kunnen met 50 procent subsidie van de provincie deelnemen aan het programma Gelderland van Morgen. Onder deskundige begeleiding gaan zij gedurende 1 of 2 jaar aan de slag met het aanbieden van meer voedsel met plantaardige eiwitten en het verminderen van voedselverspilling.

