In dit restaurant staan je drie gangen razendsnel op tafel (maar de rekening is aan de hoge kant)

Bij het restaurant van Stadshotel Van Rossum aten we voor het eerst een kleine twee maanden na opening. Wat we ons vooral herinneren, was de indrukwekkende ambiance. Ook nu zijn we onder de indruk.



Via het cafégedeelte met lange bar, belanden we in de grote eetzaal met dito leestafel, een massief lijnenspel van dikke houten balken, hoge en lage tafels en een blik op de bedrijvigheid in de open keuken. Die begint al ’s ochtends om zeven uur, naar we aannemen om ontbijt te serveren aan vooral hotelgasten. Om half elf ’s avonds gaan de fornuizen uit.