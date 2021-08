In Wouters tuin lopen de biggetjes rond die straks op zijn barbecue liggen: ‘Je weet letterlijk wat je eet’

In dit restaurant aan de rand van de Biesbosch eten we vlees noch vis, en dat is een feest voor de zintuigen

5 augustus Langs velden vol paarden en weiden met runderen rijden we over de dijk in Werkendam, richting de pont die ons voor de deur van Herberg de Kop van ’t Land zal afzetten. We varen over, er doemt een dijkwoning op in de verte.