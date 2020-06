Is een geroosterde boterham gezonder dan een normale boterham?

,,Geroosterd brood is inderdaad lichter verteerbaar’’, vertelt Wouters. Dit heeft te maken met de hitte die tijdens het roosteren vrijkomt. ,,Het zetmeel in brood wordt door het roosteren gedeeltelijk afgebroken tot dextrine. Dat is normaal gesproken de eerste stap in het verteringsproces. Dit gebeurt in de mond door amylase in het speeksel. Door het roosteren sla je deze stap over en is het inderdaad makkelijker voor je lichaam om het voedsel te verteren.’’

Beter te verdragen

Maar of het daadwerkelijk gezonder is? Daar is Wouters het niet mee eens. ,,Het is juist goed voor je darmen om aan het werk te worden gezet. Juist wanneer er zwaarder verteerbaar voedsel doorheen komt, blijven darmen actief en soepel. Het zorgt voor een goede spijsvertering en een goede stoelgang.’’

De stelling dat geroosterd brood altijd gezonder is, blijkt dus een fabel. Wel kan het roosteren van brood zo nu en dan goed zijn voor je, legt Wouters uit. ,,Ik zou het aanraden wanneer je je niet zo lekker voelt. In dit geval kun je geroosterd brood beter verdragen en houd het je maag en darmen wat rustiger.’’

Bloedsuikerspiegel

Naast dat geroosterd brood lichter verteerbaar is, heeft het ook een zogenaamde lagere glycemische index. ,,Dat effect is niet direct van toepassing op je maag en darmen maar wel op je bloedsuikerspiegel.’’ De glycemische index (GI) geeft aan hoe snel koolhydraten in de darmen worden verteerd en als glucose in het bloed worden opgenomen. Simpel gezegd: de snelheid waarmee je bloedsuikerspiegel stijgt. ,,Dat wil je natuurlijk zo laag mogelijk houden. Schommelingen in je bloedsuikerspiegel zorgen voor extra trek, een energiedip en een hoger risico op insulineresistentie en diabetes type twee.’’

Quote Het is juist goed voor je darmen om aan het werk te worden gezet, zo blijven darmen actief en soepel Manon Wouters, voedingsdeskundige Echter gaat het hier om een minimaal verschil volgens Wouters. ,,Ik denk niet dat je snel het verschil opmerkt. Het gaat er veel meer om wat je op je brood smeert of wat je erbij drinkt. Die dingen hebben véél meer invloed op de glycemische index van je lichaam dan het verschil tussen normaal of geroosterd brood.’’

Voedingswaarde

De voedingswaarden van normaal en geroosterd brood zijn exact hetzelfde. Toch hoor je vaak dat men denkt dat geroosterd brood meer, of minder calorieën zou bevatten. ,,Die stelling klopt niet’’, stelt Wouters. ,,Wel is het zo dat aan een snee geroosterd brood vocht is onttrokken. Hierdoor blijft er minder gewicht over, maar hetzelfde aantal calorieën. Relatief heb je op 100 gram geroosterd brood meer calorieën dan op ongeroosterd brood. Maar uiteindelijk eet je natuurlijk gewoon een snee brood en is dit verschil in gewicht niet van toepassing’’, sluit Wouters af.