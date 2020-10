Is het snoep of is het fruit? Dit ‘gezonde’ tussendoortje kleeft aan je handen

En IS HET WAT?Nooit eerder was het aanbod van voedingsmiddelen zo groot; producenten verzinnen steeds wat nieuws. In deze serie beoordeelt een professional producten en wordt er antwoord gegeven op de vraag: ‘Is het wat?’ Ditmaal test diëtist Cilia Liklikuwata fruitsnacks voor kinderen.

Veel ouders vinden het vullen van de lunchbox voor hun kinderen een uitdaging en dat is begrijpelijk, want hoe zorg je ervoor dat de inhoud zowel gezond als lekker is? Dat laatste is tamelijk cruciaal, weten ouders, want anders eten de allerkleinsten gewoonweg niet.

Met dat doel ‘zowel gezond, als lekker’, kwam snackproducent ‘Bear’ met iets nieuws: het fruitrolletje. Dat is een zoet tussendoortje, gemaakt van enkel fruit en groenten. De rolletjes zijn inmiddels te koop bij supermarktketens AH en Jumbo, voor de prijs van 2,99 euro per tien stuks.

Bij het zien van de rolletjes moet diëtist Cilia Liklikuwata meteen denken aan de zoete veters of zure matten van vroeger. De smaak vindt zij echter niet overeenkomen. ,,Ik proefde de aardbeienvariant (de rolletjes komen in de smaken aardbei, framboos, appel en mango) en het smaakt niet naar het snoepgoed. Ik heb wel echt het idee dat ik samengeperst droog fruit eet. Het plakt aan mijn handen en ik vind het erg zoet. Voor mij te zoet, maar daarom zullen kinderen het juist lekker vinden. Het heeft bovendien een leuke verpakking, en dat laatste is vaak het halve werk bij kinderen.’'

Verantwoord

Het is dus lekker voor kinderen, verwacht zij, maar is het ook gezond? ,,Het product bestaat uit appel, peer, aardbei en wortel, verder niets. Het is dus wel een verantwoorde snack te noemen. Wat ik wel grappig vind, is dat de aardbeienvariant bijvoorbeeld maar 1 procent aardbeien bevat, de rest is appel, peer en wortel. Ik denk dat aardbei wat aantrekkelijker klinkt dan wortel en dat het is toegevoegd, omdat het voor de mooie roze kleur zorgt.’'

Dat de fruitrolletjes verantwoord zijn, omdat ze enkel uit fruit bestaan, wil niet zeggen dat kinderen het tussendoortje ook onbeperkt mogen eten. ,,Geloof het of niet, maar je kunt ook te veel fruit eten. Kinderen van acht jaar hebben bijvoorbeeld maar 150 gram fruit per dag nodig. Daarnaast is het zo dat de suikers in gedroogd fruit sneller worden opgenomen in het lichaam dan de suikers uit vers fruit. Het nadeel daarvan is dat de bloedsuikerspiegel stijgt.’’

Lunchtrommeltje

Voor de lunch zou de diëtist het product niet adviseren. ,,Het is wel iets wat je als vervanging van een snoepje kunt geven, bijvoorbeeld dagelijks uit school, maar om het bij de broodmaaltijd te serveren, vind ik niet verantwoord.’’



Bear promoot het product wel als onderdeel van de lunchbox en als ‘aanvulling op vers fruit’, maar daar staat Liklikuwata niet achter. ,,Iets zoets hoort niet thuis in een trommeltje. Geef liever een stuk fruit (minder zoet), een stuk zoete puntpaprika of een beetje yoghurt als extraatje.’’

Dus als traktatie kan het goed, is de mening van de diëtist, net als bijvoorbeeld rozijntjes. Let wel op dat kinderen niet meerdere rolletjes per keer eten, want dan hebben ze geen trek meer bij de volgende maaltijd, geeft ze nog als advies mee.

