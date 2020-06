Isabelle (21) hield suiker-dagboek bij en diëtiste geeft oordeel: ‘Is het smaakje aan de kwark écht nodig?’

Koken & etenDoor de coronacrisis zitten we allemaal zoveel mogelijk thuis. Door emotie, verveling of door het thuiszitten is het moeilijk om zoete verleidingen te weerstaan. Om ons te ondersteunen de gezonde keuze te maken, begint volgende week de derde editie van de Nationale Suiker Challenge van het Diabetes Fonds. Isabelle Voois hield alvast suikerdagboek bij.

Dagelijkse krijgen we gemiddeld dertig procent te veel vrije suikers binnen. Te veel suikers kan leiden tot overgewicht, wat het risico op diabetes type 2 verhoogt. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie mag een volwassen vrouw dagelijks maximaal vijftig gram aan vrije suikers binnenkrijgen, mannen zestig gram.

Zonder suiker

Quote Suiker draagt nou eenmaal niet bij aan onze gezondheid Kim Brouwers, diëtist Diabetes Fonds De Nationale Suiker Challenge heeft dit jaar zo’n 40 duizend deelnemers. Tijdens deze week is het de bedoeling om producten met toegevoegde suikers te vermijden. Diëtist en kennisspecialist Kim Brouwers van het Diabetes Fonds geeft uitleg hierover. ,,Er zijn producten waarbij het heel obvious is qua suikers. Maar er zitten ook producten bij waarbij het niet opvalt, maar waar dan toch ook suikers in zitten.’’

Volgens Brouwers is het doel van de Suiker Challenge mensen bewust maken van de hoeveelheid producten waar toegevoegde suikers in zitten. ,,Aan het eind van die week, waarin we alles vermijden, weten we dat er veel producten zijn waar ongemerkt veel toegevoegde suikers in zitten en kunnen we de producten met veel van die suikers vervangen.’’

Een teveel aan suikers kan zorgen voor een ongebalanceerd voedingspatroon, aldus Brouwers. ,,Vaak hebben we producten met toegevoegde suikers niet nodig, ze dragen nou eenmaal niet bij aan onze gezondheid.’’

Volledig scherm Dagelijkse krijgen we gemiddeld dertig procent te veel vrije suikers binnen. © Shutterstock

Eetdagboek

Isabelle Voois was benieuwd hoe het eigenlijk met haar eigen dagelijkse suikerinname is gesteld. Om hierachter te komen hield zij drie dagen lang een eetdagboek bij. Brouwers beoordeelde haar eetgedrag.

Het weekend (9 mei)

Ontbijt

200 ml Melkan volle yoghurt 3% vet

20 g Kellogg's Special K Pure chocolade

105 g aardbeien Tussendoor

1 bolletje zacht wit (50 g)

3 plakjes Kips leverworst

1 glas Optimel drinkyoghurt limoen (150 ml) Lunch

1 wrap (40 g)

35 g gerookte zalm

10 g Calvé licht & romig mayonaise

2 reepjes komkommer

1 zakje Opkikker drinkbouillon pikante kip

Tussendoor

1 donut met glazuur (55 g) Diner

180 g gekookte spaghetti

80 g bolognesesaus (met rundergehakt)

35 g melkan geraspte mozzarella

2 halve perziken op siroop (80 g)

Tussendoor

1 plak appelcake (50 g)

Toef echte slagroom Campina (15 g)

Beoordeling

Tijdens het ontbijt haalt Isabelle veel toegevoegde suiker gehaald uit de Kellogg’s. ,,Een goede vervanger hiervoor is bijvoorbeeld ontbijtgranen zonder toegevoegde suikers, de gewone ‘plain’ muesli.’’

Bij het tussendoortje is het ook opletten, waar zitten suikers in de leverworst, waarschuwt Brouwers. ,,In vleeswaren of brood zit toegevoegd suiker, maar deze staan in de ingrediëntenlijst vaak vrijwel achteraan. Ingrediënten staan altijd op volgorde van hoeveelheid, dus dat betekent dat er weinig suiker in zit.’’

Zoet eten is tricky, blijkt uit het oordeel van Brouwers. ,,Aan de Optimel is geen suiker toegevoegd, maar wel zoetstof. Dit zorgt ervoor dat je gewend blijft aan de zoete smaak. Geen ‘overtreding’ voor tijdens de Nationale Suiker Challenge, maar zo maak je het jezelf misschien wel onnodig moeilijk. Het beste is om te wennen aan een minder zoete smaak.’’

Ze heeft meer verbeterpunten voor Isabelle: ,,Bij de lunch vind je toegevoegde suikers in de wrap, de mayonaise en de drinkbouillon. De donut: geen extra uitleg nodig, dit bevat suiker. Bolognesesaus bevat vaak ook toegevoegde suikers, maar dit hangt wel af van het soort en merk. Ook de perziken op siroop bevatten suiker. En de appelcake bevat zeker weten toegevoegde suikers.’’

Doordeweeks (dag 1, 12 mei)

Ontbijt

200 ml Melkan volle yoghurt 3% vet

20 g Kellogg’s Special K Pure chocolade

80 g aardbeien Tussendoor

Home Made gebaksschelp (20 g)

60 g Optimel magere kwark aardbei 0% vet

20 g aardbeien Lunch

2 sneetjes vloer meergranen donker

2 plakjes voorgesneden kaas jong belegen 48+

1 zakje Knorr drinkbouillon tomaat

1 glas Optimel drinkyoghurt limoen (150 ml) Tussendoor

- Diner

270 g bami (met kippendijfilet, groentepakket, boemboe kruidenmix, knoflook)

45 g Wijko satésaus

5 g gebakken uitjes

augurken (4 stuks) Tussendoor

220 g fruitsalade (ananas, aardbeien, druiven)

Beoordeling

Het commentaar van Brouwers over deze dag is kort. ,,In de suikerschelp zitten toegevoegde suikers (16 procent). Je voegt verse aardbeien toe, dus is het smaakje aan de kwark dan écht nodig? Ook de boemboe kruidenmix en de satésaus bevatten toegevoegde suikers.’’

Doordeweeks (dag 2, 13 mei)

Ontbijt

175 g Optimel magere kwark aardbei 0% vet

Home Made gebaksschelp (20 g)

60 g aardbeien Tussendoor

Smoothie met:

200 ml Melkan volle yoghurt 3% vet

100 g rood fruit diepvries

1 banaan Lunch

1 kaiserbroodje met brie

1 kaiserbroodje met zeezoutboter Tussendoor

1 raketijsje Diner

4 pannenkoeken met spek en poedersuiker Tussendoor

100 g Optimel vanilleyoghurt

50 g Optimel magere kwark naturel

1 speculaas (in stukjes)

Beoordeling diëtist

,,In de kaiserbroodjes zitten toegevoegde suikers en ook in het raketijsje zitten natuurlijk toegevoegde suikers”, waarschuwt Brouwers. ,,In een kant-en-klare pannenkoekmix zitten vaak toegevoegde suikers en het toetje bevatten ook toegevoegde suikers.’’ Op de vraag van Isabelle of ze dan niets goeds had gegeten, reageerde Brouwers afgemeten. ,,Voor bijna alles is wel een gezondere variant.’’

,,Je eet nu dagelijks flink wat producten met toegevoegde suikers. Het ene product is suikerrijker dan het andere. Voor de Nationale Suiker Challenge is het goed om vooral goed de etiketten te lezen van de producten die je vaak eet en al thuis in de kast hebt staan. Zo kun je je goed voorbereiden op de Challenge en zorg je ervoor dat je niet voor verrassingen komt te staan.’’