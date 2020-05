Ja, met deze drie recepten lust iedereen wel worteltjes

Wortels bevatten veel vezels en voedingsstoffen maar weinig calorieën. Wortelen zijn rijk aan beta-caroteen, zo meldt het Voedingscentrum op de site. Maar ze zijn natuurlijk ook heel lekker. Met onderstaande recepten uit drie pas verschenen kookboeken helemaal.



Het recept van de ontbijtrepen komt uit Heel veel veggie van Hugh Fearnley-Whittingstall (Uitgeverij Becht), dat van de peentjes met yoghurtsaus staat in Keto in 15 minuten van Julie Van Den Kerchove (uitgeverij Lannoo) en de hartige taart vind je in #Fitfood van Delfphine Steelandt.

Ontbijtrepen van wortel en abrikoos

Deze repen kunnen een paar dagen in de koelkast worden bewaard; dan heb je een kant-en-klaar gezond ontbijtje of tussendoortje voor het grijpen. Ze zitten boordevol rauwe wortel, haver, gedroogde abrikozen en pitten. De sinaasappel- en citroenschil en wat kardemom zorgen voor een heerlijke geur en smaak.

Volledig scherm Repen met wortel. © Becht Ingrediënten voor 12-16 stuks

400 g wortels, geschild, grofgesneden

200 g ongezwavelde gedroogde abrikozen, grofgesneden

3 el extra vergine kokosolie

fijngeraspte schil van 1 citroen

fijngeraspte schil van 1 sinaasappel

zaadjes uit 6 kardemompeulen, grofgemalen

150 g havermout

100 g gemengde zaden, zoals zonnebloem- en pompoenpitten en sesamzaad

Bereiding

Doe de wortels en abrikozen in een keukenmachine en hak fijn tot ze goed gemengd zijn; stop een paar keer om alles van de zijkanten van de keukenmachine naar onderen te schrapen.

Voeg de kokosolie, citrusrasp en kardemom toe. Hak fijn tot alles goed gemengd is.

Schraap het mengsel in een grote schaal en voeg de havermout en zaden en pitten toe. Schep goed om.

Bekleed een bakvorm van ongeveer 18x20 centimeter ruim met bakpapier. Schep het mengsel erin en verdeel het gelijkmatig over de bakvorm. Druk goed aan, strijk de bovenkant glad en vouw het overhangende bakpapier erover of leg er een tweede laag bakpapier op. Zet minstens 4 uur in de koelkast om stevig te laten worden.

Snijd in 12 of 16 repen, afhankelijk van je eetlust! Bewaar ze in een plastic bakje in de koelkast en eet binnen een week. De repen zijn een prima ontbijt maar je kunt ze ook meenemen in de lunchtrommel – houd ze wel redelijk koel, anders worden ze zacht.

Variaties: groenten Pastinaak is een goed alternatief voor de wortel. Gedroogd fruit: vervang de abrikozen door ontpitte dadels. Specerijen: gebruik 1 theelepel kaneel in plaats van kardemom.

Volledig scherm Worteltjes uit de oven. © Lannoo

Jonge wortels met yoghurtsausje Voor 2 personen. Voorbereiding: 15 minuten. Baktijd: 20 minuten. Houdbaarheid: groenten tot 3 dagen,saus tot 1 week, pitjes tot 4 maanden in de koelkast

Deze ovengebakken jonge wortels met gekruide pitjes en een frisse yoghurtsaus is een van mijn favoriete koolhydraatboost-gerechten na het sporten. Ik maak de dressing meestal met pure vegan yoghurt op basis van kokosnoot en serveer de wortels met een stukje gebakken kip, kalkoen of af en toe gerookte tofoe. De pitjes zijn heerlijk als crunchy topping op salades en groenteschotels, zeker bij gerechten met zoetere knolgroenten.

Ingrediënten

1 bundel jonge wortels (500 g)

1 eetlepel extra vierge kokos- of olijfolie

ras el hanout (zie tips)

Yoghurtsausje (1 kop = 200 ml)

150 g (¾ kop) vegan kokosyoghurt, ongezoet (of andere volle natuuryoghurt, ongezoet)

2 eetlepels extra vierge olijfoliesap van 1 kleine citroen

zwarte peper en zeezout

verse oregano (of rozemarijn, tijm, basilicum)

Gekruide pitjes (250 g)

1 eetlepel extra vierge kokos- of olijfolie

200 g (1½ kop) gemengde pitten en zaden

(zonnebloem, pompoen, pijnboom, sesam)

1 eetlepel ras el hanout (zie tips)

1 koffielepel zeezout

50 g (5 eetlepels) hennepzaad

Verder nodig

oven (of airfryer), glazen pot, pan

Volledig scherm Lunchtaart met wortel, bloemkool en feta. © Lannoo Bereiding

1. Verwarm de oven (of airfryer) voor op 180 °C.

2. Spoel en droog de jonge wortels. Als ze wat aan de dikke kant zijn, halveer ze dan, zodat ze sneller garen. Schik ze in de airfryer of oven (op een bakplaat bedekt met bakpapier). Breng op smaak met gesmolten kokosolie of olijfolie, zeezout en ras el hanout of andere kruiden naar keuze.

3. Bak 20 minuten of langer in de voorverwarmde airfryer of oven, tot beetgaar.

4. Voor het yoghurtsausje: doe de (vegan) yoghurt, de olijfolie en het citroensap in een glazen pot. Breng op smaak met peper en zout, en eventueel wat verse gehakte oregano. Sluit de pot en schud goed. Proef en kruid bij indien nodig.

5. Voor de gekruide pitjes: verwarm een lepel kokos- of olijfolie in een grote pan. Voeg de gemengde pitten toe, en kruid met ras el hanout en zeezout.

6. Roer goed zodat elk pitje bedekt is met de olie en kruiden. Laat 2 minuten of langer roosteren op een laag vuurtje. Roer regelmatig om met een houten lepel zodat de pitten niet kunnen aanbranden. Als je de gezonde vetten uit de pitten wilt behouden, verhit ze dan niet te lang en niet te hoog.

Lunchtaart met wortel, bloemkool en feta Voor 4 personen – 45 MINUTEN

Taart voor lunch, who’s in? Deze lunchtaart is een topper die je zowel warm als koud kan eten. Ze is ook handig om mee te nemen als lunchon-the-go.

Ingrediënten

100 g rozijnen

5 wortelen, geschild en in blokjes gesneden

400 g bloemkool, in roosjes

1 eetlepel olijfolie

1 medium rode ui, fijngehakt

3 eieren

200 g havermeel

peper van de molen

1 theelepel gedroogde tijm

150 g feta

2 eetlepels pecannoten, grof gehakt

Bereiding

Verwarm je oven voor op 180 °C en vet een taartvorm in.

Laat de rozijnen 10 minuten wellen in een kommetje met wat warm water en laat uitlekken.

Kook of stoom de wortelen en bloemkool tot ze gaar zijn. Ik verkies stomen boven koken, omdat de smaak en de vitamines dan beter bewaard worden.

Prak de wortelen en de bloemkool fijn.

Verhit wat olijfolie in een pan en stoof er de ui glazig in.

Breek de eieren in een grote mengkom en klop los. Doe er de wortelbloemkoolpuree bij, samen met de rozijnen, het havermeel, de gestoofde ui, een snuf peper en de tijm. Verkruimel de helft van de feta en voeg toe.

Meng alles goed.

Schep het mengsel in de ingevette taartvorm en verkruimel de rest van de feta erover. Bestrooi met de pecannoten en bak de taart ongeveer 35 minuten in je oven.

Deze taart kan je tot 3 dagen in de koelkast bewaren. Je kan hem zelfs in punten snijden en invriezen, ideaal voor een extra drukke dag.

Tip: Vervang het havermeel door een notenmeel naar keuze om dit gerecht koohydraatarmer te maken.