Jackfruit, eend en rund: drie recepten om heerlijk te laten sudderen en stoven

We hadden net de avondmaaltijd achter de knoop toen we even schakelden naar 24Kitchen. Op de gastronomische schemerlamp zagen we hoe de Engelse ‘Hairy Bikers’ hun licht schenen over Franse boeuf bourguignon. Met smaak bleven we kijken hoe het duo motorrijdende koks dit slowfoodgerecht tot een goed einde bracht. Met name mevrouw Hamersma toonde belangstelling. In de koudere maanden mag zij graag een pannetje op een laag pitje zetten.