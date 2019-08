Jamie Oliver geeft fouten rondom faillissement toe: ‘Ik ben er helemaal kapot van’

De teloorgang van Jamie Olivers restaurantketen eerder dit jaar was vooral te wijten aan de naïviteit en misplaatste arrogantie van de Brit zelf. Dat zegt hij in een nieuwe documentaire, toegevend dat hij fouten heeft gemaakt. ,,We werden verwaand, we dachten dat alles wat we deden zou werken.’’

Gisterenavond zagen kijkers van de documentaire Jamie Oliver: The Naked Chef Bares All op de Britse televisiezender Channel 4 hoe Oliver, die afgelopen mei noodgedwongen bijna al zijn restaurants sloot, meerdere keren moeite had zijn tranen te bedwingen. Hij is nog steeds van de kaart door het instorten van zijn imperium. ,,Ik ben er helemaal kapot van.’’

Toen hij merkte dat de zaken financieel bergafwaarts gingen, haalde hij naar eigen zeggen alles uit de kast. ,,Financieel heb ik zoveel gebruikt als ik kon, ik heb elke kaart gebruikt, ik heb elke truc gebruikt, ik heb elk contact gebruikt’’, vertelt hij. Dat het toch misging, heeft volgens de chef onder andere te maken met het feit dat hij geen echte ondernemer is. ,,Ik was goed in het runnen van één restaurant, maar ik zou mijzelf geen zakenman noemen.’’

Oliver verslikte zich in de complexiteit van het onderhouden van een restaurantketen. ,,Het is heel moeilijk om te overleven in deze branche en ik was erg naïef’’, aldus de Brit. De kok kwam te laat tot het inzicht dat mensen van kleinere restaurants houden en niet van de grote vestigingen van zijn keten. Hierdoor liep Jamie's Italian volledig in de soep. ,,Je hebt grote kathedralen die je niet kan vullen.’’

Ruim 1000 werknemers ontslagen

Ruim 1000 werknemers van Oliver werden de laan uit gestuurd vanwege het faillissement. Dat vond hij het zwaarst. ,,Wanneer een bedrijf sterft, is het zonder twijfel het pijnlijkst om het personeel waar je om geeft, dat echt hard voor je gewerkt heeft, te vertellen dat ze geen baan meer hebben.’’