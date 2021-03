Janny van der Heijden proeft vega bamischijf van rapper Donnie: ‘Ze zei dat ze van pittig houdt’

Rapper Donnie duikt samen met Janny van der Heijden de keuken in. Hij is klein beetje zenuwachtig, meldt hij. ,,Want u bent natuurlijk veteraan.” ,,En kritisch”, vult de presentatrice van De Smaak van Nederland heel ad rem aan. Ze mag raden wat ze gaan maken. ,,Iets vega of vegan”, gokt ze als zij de ingrediënten ziet. In de vijfde aflevering, vanavond op 24Kitchen, gaat ze op zoek naar echt Nederlandse snacks. Welke zijn het populairst en hoe worden ze bereid? Nederlanders blijken nog steeds massaal naar de kroket, frikandel en bitterbal te grijpen, met een dubbeldip in de mosterd of mayo.

Rapper Donnie eet af en toe nog wel vlees maar lang niet zoveel als vroeger, vertelt de rapper, ook wel bekend als De Femoneen. Hij heeft een eigen kookprogramma Donnie aan de kook en hij heeft in 2019 een kookboek gepubliceerd: Donnie’s kookboek. Snacks & snelle happen bereid door De Fenomeen. Het leuke aan vegan (volledig plantaardig) koken vindt Donnie de creativiteit die ervoor nodig is. ,,De rek is er nog niet uit.”

Best een uitdaging, vindt Van der Heijden. Samen proberen ze een product dat hij nog niet kent: een ei-vervanger. ,,Ik dacht: dat is leuk, effe een uitdaging. Met Janny in de keuken, ouwe. Bam!” Schouder aan schouder snijden ze de groenten. Intussen vertelt de rapper dat hij wel drie keer in de week snacks eet, soms als maaltijd, soms tussendoor. Een kipkorn, een kroketje of een bereklauw. ,,Daar heb je ook goede vegan varianten van.”

Volledig scherm Janny van der Heijden gaat op zoek naar lekker eten in heel Nederland. © Beeld uit de video. Qua lekkere snacks zitten ze niet helemaal op één lijn, signaleert Van der Heijden. ,,Ik hou wel van een kroketje maar ik eet bijvoorbeeld geen vlammetjes, of zo.” Donnie kijkt haar enigszins verbaasd. ,,Nou.... vlammetjes met een wodkaatje erbij... Dat gaat er wel in hoor.” ,,Zorgt die wodka dan dat je zin hebt in een vette bek?” ,,Dat denk ik wel, ja.” Met alle gepraat dreigt het water in het pannetje achter het kokende duo over te koken. ,,Het is te gezellig”, constateert de Amsterdamse rapper.

Zijn eigen voorkeur voor snacks is begonnen op de banketbakkersschool. ,,Daar mochten we onze eigen frikandellenbroodjes maken. Dan maakten we er tien en die at ik dan alle tien op.” Of hij at een hele appeltaart onderweg naar huis op. ,,Toen woog ik ook wel 90 kilo.”

De vulling van de bamischijf is inmiddels in de maak. ,,Hou van pittig, Janny?” ,,Ik hou van pittig, ja.” Dat is niet tegen dovemansoren gezegd, al geeft Donny een eigen invulling aan dat begrip. ,,Hij is rijk gevuld, hoor.” Als ze de vulling proeven, draait Van der Heijden met haar ogen. ,,Die is best pittig”, kan ze er met afgeknepen stem nog net uit persen. Hij blijkt er een chilipeper in te hebben gedaan en twee gele pepers. ,,Met zaadleiding (zaadlijsten, red.) erbij”, zegt de rapper met een ondeugende blik. ,,Maar ja, Janny zei dat ze van pittig eten houdt.”

