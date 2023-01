Januari is normaal een rustige maand in de horeca, maar in veel zaken is het juist extra feest

Koken & EtenJanuari is traditioneel een rustige maand in de horeca. Foodtrendwatcher Gijsbregt Brouwer houdt in de gaten wat er gebeurt in de cafés, hotels en restaurants - voor mensen die zich aan goede voornemens willen houden of juist heerlijk willen genieten.

Het begin van het jaar is altijd een rustige maand in de horeca. De gasten letten op hun portemonnee, die in december nog wijd openstond, en ze zijn bezig met hun goede voornemens (of dat pogen ze in elk geval). Meedoen aan ‘dry january’ raakt ingeburgerd en vanuit het Verenigd Koninkrijk waait Veganuary (of #veganuary) over.



In het eerste geval is januari droog, dat wil zeggen: zonder alcoholische versnaperingen. In het tweede geval houdt de deelnemer een veganistisch dieet aan voor een maand: geen dierlijke producten of producten van dierlijke afkomst. Deze beperkingen nemen - hoe je het ook wendt of keert - een stuk van de gezelligheid weg uit kroeg, bar of restaurant, ook al worden de alternatieven steeds beter.

Pebbles van Noorden, eigenaar van de Frietboutique, komt niet-vleeseters tegemoet: ,,Wij hebben speciaal voor januari een aanbieding die inspeelt op Veganuary, met vegan friet, mayo en kroket, plus een drankje zonder suiker. Die loopt heel goed omdat het een mooie deal is, maar ook omdat we mensen zo helpen met het invullen van hun goede voornemens en omdat het natuurlijk gewoon erg lekker is ”

Januari is een goede maand om (even) dicht te zijn, deels omdat het personeel in december hard genoeg heeft gewerkt in december en deels omdat er toch minder omzet wordt gemaakt wordt in deze rustige periode. En dus wordt er verbouwd, zoals Café Penny Pean en Bistro Frère in Rotterdam doen en Restaurant Apollonia in Amsterdam inmiddels heeft gedaan.

Quote Non-alcoholi­sche mousseren­de en witte wijnen zijn populair om ‘los’ als apéro of aan tafel te drinken Hans van de Meeberg, hoofdredacteur de Buik van Amsterdam

Ook wordt er vakantie gevierd. Gelukkig gaat het weer (iets) beter met het personeel en hebben veel van de betere restaurants hun teams weer redelijk op orde. Dat betekent dat er ruimte is voor het verder verruimen van de openingstijden of om eens te experimenteren met een andere dag open zijn, bijvoorbeeld van woensdag naar maandag. In Rotterdam zijn onder meer Héroine en Lux vanaf deze maand op maandag open.

Voordeeltje om te compenseren

Veel zaken kiezen ervoor om mee te gaan met de hausse aan goede voornemens in de eerste maand van het jaar. Zij bieden extra gezonde gerechten aan, vaak ook nog eens in de vorm van een ‘voordeeltje’ om de dure feestmaand te compenseren.



We zien ook zaken die vol inzetten op bijzondere alcoholvrije arrangementen. Zo hebben restaurants Choux (in Amsterdam) en Aan de Zweth (in Zweth) een speciaal ‘droog’ drankenmenu. Morgan & Mees (eveneens Amsterdam) gaat nog een stap verder en zet in op een detox juice en restaurant Feu en bar Frontaal (beide in Utrecht) zetten groenten centraal deze maand.

Hans van de Meeberg, hoofdredacteur van de Buik van Amsterdam zegt hierover: ,,In januari zie je veel meer 0.0 in de horeca. Non-alcoholische mousserende en witte wijnen zijn populair om ‘los’ als apéro of aan tafel te drinken. In de meeste 0.0-arrangementen passend bij een menu wordt juist op thee of zelfgemaakte, gefermenteerde dranken ingezet.”

Quote Je merkte dat mensen gelijk in het nieuwe jaar weer zin hadden in leuke dingen,en zo met een dotje kaviaar voelde het extra speciaal Seger Abels, eigenaar Sjefietshe al Paso

Niet iedereen wil 2023 in met minder dierlijke producten of minder alcohol, dus we zien ook een flinke tegenbeweging. Er zijn genoeg zaken die het nieuwe jaar vieren met bijzondere gerechten op het menu, of met een gezellige programmering. Zo had Sjefietshe al Paso een ‘kibbeling & kaviaar-event’, waarbij de luxe eitjes niet alleen op de kibbeling geserveerd werden, maar ook op een frikandel.



En in Utrecht houdt Strand Oog In Al (ook wel SOIA genoemd) een aantal leuke evenementen in haar winterbar, kun je er elke woensdag speeddaten en is er begin februari een Winter BBQ. Eveneens in de Domstad is er veel te beleven bij Karma Kebab, van een Harry Potter Pubquiz tot een indoor bierfestival. In Rotterdam houdt Abrazo een speciale avond rondom de gin-tonic op 27 januari.

Seger Abels, eigenaar Sjefietshe al Paso: ,,Voor Sjefietshe en Sjefietshe al Paso is de kibbeling een startende nieuwjaarstraditie. Dit jaar hadden we hem ‘opgeleukt’ met kaviaar. Gasten reageerden erg enthousiast op de combinatie. Je merkte dat mensen gelijk in het nieuwe jaar weer zin hadden in leuke dingen, en zo met een dotje kaviaar voelde het extra speciaal.”

Aparte vermelding verdient de hotelnacht, die komend weekend in Amsterdam georganiseerd wordt. Speciaal voor mensen die normaal niet in Amsterdamse hotels komen, zijn er veel activiteiten in de deelnemende horecagelegenheden, waarbij lekker eten en drinken centraal staat.

Dry, Fry of Try

Voor de mensen die Dry January te zwaar vinden en al moeite genoeg hebben met de donkere dagen en het gure weer, zijn er twee extra opties: Fry January en Try January. Fry January spreekt voor zich: hier staat de frituur centraal, het liefst die van een klassieke snackbar. Try January is helemaal nieuw. Het komt (ook) uit het Verenigd Koninkrijk en roept gasten op om eens iets écht nieuws te proberen: een nieuw restaurant, een nieuwe bar, een nieuw gerecht, een andere origine van je soep, pasta, noedels of dumplings. Oftewel: gewoon iets wat je nog niet kent.

Gijsbregt Brouwer is oprichter van de Buik en foodtrendwatcher. Deze rubriek is een samenwerking tussen debuik.nl en AD.

