Je groenten écht lekker klaar maken: Mari heeft meer dan 600 recepten

Waar heb je je inspiratie vandaan gehaald voor je boek Groenten?

,,Toen mijn eerste kookboek De Groentebijbel in 2013 uitkwam waren er vrijwel geen groentekookboeken. Inmiddels is er veel goeds bijgekomen, maar er zitten ook veel gimmicks tussen die gaan over dat de maker van het boek weer iets nieuws heeft bedacht met een vleesvervanger of weer een variatie op een burger. Die gaan dus vaak veel minder over de groenten. Daarom wilde ik graag nog een keer een duidelijk boek maken vanuit de groenten. Ik vind groenten zelf het meest interessant om mee te koken en ik merk altijd dat als mensen er meer mee gaan doen, dat zij ook enthousiast worden. Dat is heel leuk om te zien.”

Is dit boek dan echt anders dan alle andere kookboeken die er al zijn over groenten?

,,Ja, alleen al door de hoeveelheid. Het boek heeft ongeveer zestig hoofdstukken en ieder hoofdstuk gaat over één groentesoort met meerdere recepten. Die groente heb ik geportretteerd zoals hij groeit, dus met wortel en al. Dan staat er uitleg over het seizoen, leuke weetjes en smaakcombinaties, waardoor mensen niet alleen met de recepten in dit boek, maar ook met de groente zelf aan de slag kunnen, en beknopte zaai-instructies. Zo leer je de groente echt een beetje kennen en dan wordt hij bijna een vriend. Een gemiddeld kookboek heeft tussen de zestig en zeventig recepten, dus dit zijn eigenlijk tien of elf kookboeken in een.”

,,Meestal wordt een boek opgehangen aan het idee dat het allemaal groenten van de barbecue of bakplaat zijn, maar dit is echt gedacht vanuit de groenten zelf. Ik denk dat mensen daar uiteindelijk het meest aan hebben. Bij een ander kookboek ken je op een gegeven moment de recepten, maar ik denk dat het het leukste is dat je de groenten echt leert kennen. Doordat je denkt vanuit de groenten denk ik ook dat mensen makkelijker af kunnen stappen van het idee dat je iets mist. Groenten zijn gewoon heel lekker en veelzijdig. Het gaat dus niet om vervangers of ‘iets dat net zo lekker is’, maar over écht lekker. Je mag van al die mooie groenten geheel schuldloos zoveel eten als je wilt. Niks we ‘moeten’ meer groenten eten, maar we zouden wel gek zijn als we niet zouden profiteren van al die veelzijdigheid in smaak en kleur.”

Is er een verschil als het gaat over groente eten in Frankrijk en Nederland?

,,Je ziet hier verschillen tussen de stad en het platteland, maar dat heb je in Nederland volgens mij ook. In Frankrijk zijn mensen wel makkelijker wat groenten betreft, de mensen hier in de buurt vinden bij wijze van spreken ook dat je groenten hebt gegeten als er een aardappel of een ui in je eten zit. De Franse supermarkten zijn wel meer seizoensgericht. In de zomer zijn er andere dingen dan in de winter, dat heb je in Nederland bijna niet meer. Er worden hier ook nog best veel aardperen gegeten, die zijn in Nederland volgens mij best uitheems. Pastinaak is hier denk ik ook gewoner.”

