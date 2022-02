Je valentijn verrassen? Maak indruk met een van deze vijf ontbijtjes

Koken & Eten Eva en Sake maken snoep van fruit dat ze uit de prullenbak redden: ‘Konden ogen niet geloven’

Moet een banaan met een vlekje de prullenbak in? En kan een gebarsten bes nog gegeten worden? Naar schatting wordt er in Europa jaarlijks 50 miljoen ton groente en fruit weggegooid. Als het aan de ondernemers achter de start-up Koprol ligt, is dat verleden tijd. Zij halen afgedankt fruit op bij handelaren en toveren het om tot snoep.

7 februari