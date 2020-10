Jessica Simpson deelt haar geheim: zo raakte ze in enkele maanden 45 kilo kwijt

Koken & etenJessica Simpson (40) heeft op Instagram nieuwe foto's geplaatst, die tonen hoeveel ze is afgevallen. De actrice en zangeres levert al jaren een strijd tegen de kilo's en was de afgelopen maanden vastberadener dan ooit om eindelijk af te vallen. Omdat Simpson veel vragen krijgt over haar ‘geheim’, deelt ze nu haar methode.

Volgens haar persoonlijke trainer, Harley Pasternak, is Jessica Simpson de afgelopen tijd ‘gemotiveerd en positief ingesteld’: ze wil haar leven over een andere boeg gooien. ,,Ze zei dat haar lichaam de afgelopen tien jaar niet van haar was geweest. Niet op een slechte manier - haar lichaam was gemaakt om als mama nieuw leven te creëren. Maar ondertussen is dat lijf weer van haar en wil ze er iets fantastisch van maken waar ze ook van kan genieten.”

Jessica en haar trainer doken niet meteen de fitness in, maar kozen voor een ‘holistische’ benadering. De focus ligt op gezonde voeding, voldoende nachtrust (minstens zeven uur per nacht) en het dagelijks behalen van een ‘stappendoel’. Aanvankelijk kreeg Simpson de opdracht om 6000 stappen per dag te zetten, maar dat werd al snel opgeschroefd tot 12.000 stappen per dag. Inmiddels staat het doel op minstens 14.000 stappen per 24 uur.

Actief blijven

,,Dat lijkt misschien veel, maar ik zweet niet of hijg niet. Ik hoef er ook geen sportkleding voor aan te trekken, ik ga gewoon een eindje wandelen met mijn gezin”, aldus Jessica. ,,We hebben een groot gezin, dus we zijn altijd onderweg. We blijven gaan, ook al is dat thuis in de tuin of in de buurt. We maken familiewandelingen, we brengen de varkens en de paarden in de buurt een bezoekje. We zijn constant actief en kunnen ook allemaal gek doen op de trampoline. Daar haal ik energie uit.”

Ook het dieet van Jessica Simpson werd verfijnd: ze volgt een eetpatroon dat bestaat uit drie maaltijden en twee snacks per dag. Elke maaltijd zit boordevol eiwitten, vezels en gezonde vetten. De snacks zijn bijvoorbeeld selderij met een eetlepel pindakaas, een volkoren cracker met hummus of een appel met drie sneetjes kalkoen. De maaltijden bestaan vooral uit vetarme producten, zoals omeletten met enkel eiwit, kipsaté, kikkererwten, boekweitnoedels en garnalenspiesjes.

Gezonde keuzes

Het gaat erom gezonde keuzes te maken, niet om jezelf bepaalde voedingsmiddelen te ontzeggen. ,,Ze kan dus nog steeds genieten van smaakvolle maaltijden, al kiest ze nu voor gezondere varianten van ingrediënten”, aldus haar trainer. ,,En als ze de ene avond een verjaardagsfeestje heeft en de andere avond op date gaat, dan zal ze zich op die beide avonden laten gaan. Maar daar stopt het dan ook: het gaat over het vinden van een balans waardoor een dieet niet vervelend is of een te grote aanpassing vraagt.”

,,Het is hard werken geweest”, geeft Simpson toe. ,,Maar het werkt, ik ben goed op weg en het voelt geweldig. Ik wil gewoon een betere versie van mezelf zijn.” Ze raakte intussen 45 kilo kwijt, al was het haar niet om het getal op de weegschaal te doen. Haar trainer: ,,Mijn werk met haar gaat meer over de gewoonten die ze heeft ontwikkeld en wil volhouden. Elke avond voordat ze naar bed gaat, stuurt ze een e-mail met alle taken die ze heeft uitgevoerd. Ze heeft haar ‘stappendoel’ bereikt, ze heeft goed gegeten en ze heeft haar verantwoordelijkheid genomen, zodat ze met een voldaan gevoel naar bed kan gaan. En dat is werkelijk alles!”

Gaat virtual reality ons helpen afvallen in de toekomst? Daarover vertelt Willem-Paul Brinkman in deze video:

