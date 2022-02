Jezelf gelukkig eten? Deze psycholoog zegt dat bepaalde voeding echt helpt

Koken & EtenKun je jezelf gelukkig(er) eten? De Vlaamse psycholoog Laura Joosten is overtuigd van wel. In haar boek bundelde ze al haar bevindingen. Naast wetenschappelijke uitleg en praktische tips staan er makkelijke recepten in die goed zijn voor je gemoedstoestand.

Waarom schreef je een boek over mentale gezondheid en eten?

,,In 2013 had ik mentaal een moeilijke periode. Ik at in die tijd erg ongezond. Ik dronk nooit water, bewoog amper, at veel kant-en-klaarmaaltijden en zelden verse groente. Ik was moe, voelde me nutteloos en begon vaak te huilen zonder reden. Op een bepaald moment merkte ik dat mijn gezondheid achteruit begon te gaan en ben ik gezonder gaan eten. Niet met het doel me mentaal beter te voelen, maar juist lichamelijk. Ik merkte tot mijn verbazing dat ik niet alleen lichamelijk maar ook mentaal aan het opklaren was. Ik voelde me lekker in mijn vel, sterker en veerkrachtiger. Ik raakte – ook als klinisch psycholoog – geïnteresseerd in de invloed van voeding op onze mentale gezondheid en ging research doen.”

Welke ontdekkingen wilde je per se delen?

,,Uit verschillende onderzoeken blijkt bijvoorbeeld dat het eten van bewerkte voeding het risico op depressie en angststoornissen vergroot. Andere studies laten zien dat het eten van meer groenten en fruit zorgt voor minder depressie, piekeren en middelenmisbruik. Er zijn zelfs studies waarin mensen met depressies en angsten als aanvulling op hun behandeling een gezond voedingspatroon met veel vitamines en nutriënten kregen ‘voorgeschreven’. De deelnemers die hun voeding aanpasten, voelden zich sneller beter en veerkrachtiger tegen onder andere stress dan degenen die hun voeding niet aanpasten.”

Quote Mijn top 10 bestaat uit olijfolie, eieren, boerenkool, Griekse yoghurt, bananen, pure chocolade, zalm, cashewno­ten, avocado en blauwe bessen Laura Joosten, klinisch psycholoog

Wat moeten we precies eten om ons gelukkiger te voelen?

,,Producten zoals groenten en fruit, vis en zeevruchten, volkoren granen, mager vlees, noten en olijven geven het beste resultaat. Het mediterrane dieet komt dicht in de buurt bij de ideale voeding voor je mentale gezondheid. Mijn top 10 bestaat uit olijfolie, eieren, boerenkool, Griekse yoghurt, bananen, pure chocolade, zalm, cashewnoten, avocado en blauwe bessen. In mijn boek #Happyfood staan vijftig recepten die geïnspireerd zijn op de nutriënten die ik noem. De gerechten zijn vrij eenvoudig met weinig ingrediënten te bereiden, zoals lasagne met ricotta en spinazie of veggie gnocchi met halloumi en balsamicotomatensaus.”

Dat klinkt als een smakelijke manier om gelukkiger te worden.

,,Dat is het absoluut. Ik beweer overigens niet dat elk mentaal probleem op te lossen is met quinoa en blauwe bessen. Ik weet uit mijn ervaring als klinisch psycholoog dat het niet zo simpel is. Voeding kan echter wel helpen. Ik geloof verder niet in restricties en jezelf een pizza verbieden, ze zorgen er juist voor dat je meer zin krijgt in hetgeen je van jezelf niet mag eten. #Happyfood is dus zeker geen dieetboek. Met dit boek wil ik lezers helpen om voor voeding te kiezen op basis van zelfliefde en niet op basis van zelfhaat.”

Twaalf voedingsstoffen die goed zijn voor je mentale welzijn:

Omega-3-vetzuren: in vis, noten, zaden, kikkererwten, spruitjes en bonen.

Vitamine A: in vlees, eieren, melkproducten en oranje en gele groenten.

Vitamine B1 (thiamine): in granen, erwten en noten.

Vitamine B6: in vlees, vette vis, aardappelen, eieren en bananen.

Vitamine B9 (foliumzuur): in groene groenten, linzen, kikkererwten en volkoren producten.

Vitamine B12: in eieren, melkproducten, zeevruchten en vlees.

Vitamine C: in citrusvruchten, paprika, aardbeien, groene groenten en fruit.

Zink: in rood en wit vlees, noten, vis en melkproducten.

IJzer: in vlees, groene groenten, amandelen en abrikozen.

Magnesium: in volkoren producten, groene groenten, bonen, noten en avocado.

Kalium: in spinazie, bananen, kiwi's en aardappels.

Selenium: in vette vis (tonijn bijvoorbeeld), schaal- en schelpdieren, eieren en noten.

Word jij gelukkig van eten? Reageren kan onderaan dit artikel. Alleen reacties voorzien van een volledige naam worden geplaatst. We doen dat omdat we een debat willen met mensen die staan voor wat ze zeggen, en daar dus ook hun naam bij zetten. Wie zijn naam nog moet invullen, kan dat doen door rechts bovenaan op onze site op ‘Login’ te klikken.

Meer tips en trucs voor in de keuken vind je hieronder:

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.