Jij kunt de aardappelboeren redden: ‘Eet een frietje’

1,5 miljoen ton

Aardappelen

Volgens de directeur hebben de boeren in principe nog maar twee tot drie maanden om alles weg te werken. ,,Aardappelen zijn bederfelijk, tegen de zomer moeten ze wel de schuur uit.’’ Hij zegt ook in gesprek te zijn met het Ministerie van Landbouw. ,,Voor compensatie van de schade.’’ ,,Aardappelen kosten gemiddeld 16 of 17 cent per kilo. De telers hebben duizend ton liggen, dus het gaat dan om zo’n 160.000 euro’’, zegt Hoogendijk. Volgens hem ligt het gemiddelde jaarinkomen voor akkerbouwers rond de 37.000 per jaar. ,,Dan zijn ze nu in één keer vier jaarinkomens kwijt.’’

Snackbars

Niet alleen consumenten worden gestimuleerd om mee te doen aan de campagne, ook snackbarhouders kunnen bijvoorbeeld meedoen aan de Benefrietactie. ,,We zien dat lokaal snackbars of restaurants acties opzetten voor een school of verpleegtehuis.’’ Grootschalige partijen of ziekenhuizen vinden de actie volgens Hoogendijk ook interessant. ,,Ze vinden het leuk, maar hebben geen tijd om er iets mee te doen. Het is voor ons ook steeds zoeken om iets te bedenken zonder dat we ze nog meer werk geven.’’



Hoogendijk benadrukt dat ze met de campagne niet het advies willen geven om mensen twee keer per dag friet te laten eten. ,,Maar de rijst en pasta ging op in het schap, en de aardappelen bleven liggen. We willen de mensen gewoon meegeven: heb hier aandacht voor, eet de Nederlandse aardappel. Dit hoeft niet alleen met friet te zijn.’’



Op social media is door de initiatiefnemers de hashtag #benefrietjes in het leven geroepen. Verschillende mensen delen hiermee een foto of filmpje om te laten zien dat zij de campagne steunen.