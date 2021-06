Judith en Madelon maken koeken voor veganistische ‘koekiemonsters’: ‘Genieten zonder dierenleed’

Een bubbel van gelukzalig­heid bij Huisje James in Ugchelen

18 juni Het is prachtig weer, de zon schijnt en we lopen langs Van der Valk hotel Apeldoorn – de Cantharel het grindpaadje op richting Huisje James. Dit had ook een ritje met de paardenkoets of het golfkarretje kunnen zijn, maar mijn tafelgast Joost van Manen en ik willen graag lopen.