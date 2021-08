Kaas met een Nederlands randje krijgt voet aan de grond in Rusland

Jay Robert Close (58) is niet een man van regels. Misschien dat hij daarom ook zo goed past in Rusland, waar altijd wel iets met de autoriteiten te regelen valt. ,,Je hebt hier veel meer vrijheid dan in de Verenigde Staten’’, zegt de selfmade kaasboer. ,,Natuurlijk is de Russische bureaucratie berucht. Maar papierwerk heb je overal. En regels zijn er om gebroken te worden’’, gebruikt Close een in Rusland veelgehoorde en in praktijk gebrachte uitdrukking.