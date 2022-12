Kerstmenu voor minder dan 50 euro voor vier personen? Ja hoor, dat kan prima

Gemarineerde knolselderijsteak met paprikasaus

Verwarm de oven voor op 180 graden en bekleed een bakplaat met bakpapier. Was de knolselderij goed schoon. De groente wordt niet geschild, dus zorg dat al het zand eraf is. Snijd het stuk met de wortels weg, hier zit vaak veel zand tussen. Snijd de knolselderij in vier plakken van ongeveer 1,5 cm dik en leg ze op de bakplaat.

Meng de knoflook, peterselie, gerookte paprikapoeder en olijfolie door elkaar in keukenmachine met flink peper en zout. Besmeer de knolselderijsteaks aan beide kanten met deze marinade. Bak de knolselderij een uur in de oven. Halverwege draai je de knolselderijsteaks om. De laatste 15 minuten verhoog je de temperatuur van de oven naar 200 graden.

Was de aardappeltjes in de schil en dep ze droog. Snijd ze in vieren en besprenkel in een ovenschaal met wat olijfolie. Zet ze een half uur in oven schep halverwege om. Maal er wat grof zeezout over.