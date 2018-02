Keto-dieet - met veel kaas en vlees - is populair. Maar of het ook gezond is?

Beroemdheden als Gwyneth Paltrow, Halle Berry en Mick Jagger hebben keto omarmd en sinds het nieuwe jaar is de belangstelling in vooral Amerika en Canada toegenomen. In Nederland is ook een piek te zien in het aantal mensen dat naar de term zoekt. Ook op social media als Instagram en Twitter wordt veel over keto-maaltijden gedebatteerd.



Het dieet is niet nieuw, al een eeuw lang experimenteren mensen die gewicht willen verliezen met het weren van koolhydraten uit hun maaltijden. Populair was een tijdlang het Atkins-dieet. Het werd gebruikt om het aantal toevallen bij epilepsiepatiënten in te dammen. Door brood en aardappelen te schrappen komt in het lichaam een andere stofwisseling op gang. Na twee tot vier dagen gaat het lichaam in plaats van glucose (ontstaan uit koolhydraten) vet gebruiken als energiebron. Dit kan zorgen voor hoofdpijn en een slechte adem.