‘Keurslager misleidt klant: er ligt plofkip in de vitrine’

Koken & etenSlagersvereniging Keurslager is door Wakker Dier uitgeroepen tot Liegebeest van 2021. De Keurslager kreeg 6800 van de 17.000 stemmen, oftewel 40 procent van het totaal. ,,Ze hebben claims over welzijnseisen, maar verkopen gewoon plofkip", zegt Kenny Oostrik van Wakker Dier.

Op de website van de Keurslager zijn misleidende claims te lezen, zoals ‘leveranciers hebben oog voor dierenwelzijn’. Kenny Oostrik: ,,Mensen vertrouwen de keurslager. Ze hebben mooie praatjes en het zit hem ook in de naam. Maar elke ‘keur’-slager keurt zijn eigen vlees en kiest zelf wat hij in de vitrines legt. En dat kan ook dierenleed zijn dat supermarkten wél in de ban hebben gedaan.”



Dat mensen de titel Keurslager vertrouwen, blijkt ook uit een onderzoek van Wakker Dier. Als mensen wordt gevraagd wat hun eerste gedachte is bij het horen van de Keurslager, dan zijn dat dingen als ‘de slager die achter het vee staat, geen dierenleed dus’ en ‘gecertificeerd, lokaal, let op dierenwelzijn’. Ongeveer twee op de vijf Nederlanders geeft aan dat kip van de Keurslager een beter leven heeft gehad en diervriendelijker is dan supermarktkip.

Reactie Keurslager

De Keurslager herkent zich niet in de nominatie, zo is te lezen in een artikel van VMT.nl, vakblad voor de voedingsmiddelenindustrie. ,,Aandacht voor en verbetering van verduurzaming van de gehele keten en ook dierenwelzijn is een belangrijk speerpunt voor onze leden en is hetgeen de vereniging actief en in samenwerking met toeleveranciers stimuleert”, aldus de Vereniging van Keurslagers.

Ontmaskeren

De verkiezing van Wakker Dier, die al dertien jaar wordt gehouden, is bedoeld om bedrijven te ontmaskeren die klanten met hun slogans of verpakkingen om de tuin leiden. Het blijkt effectief, want er zijn ieder jaar bedrijven die stoppen met de misleidende claims nadat ze zijn genomineerd voor deze ‘prijs’.



Ook dit jaar zijn twee van de vijf genomineerde bedrijven al uit de verkiezing gehaald, nadat ze beloofden hun claims aan te passen. Dit ging om Olvarit, die ‘pure’ babyvoeding verkocht waar plofkalkoen in zat en The Meatlovers, die het over ‘stressvrije kalfjes’ had. Volgens Oostrik zien ze dit bij Wakker Dier ook het liefste. ,,Voor ons is het belangrijk dat de bedrijven zelf inzien dat ze hun klanten om de tuin leiden. En dat ze vervolgens óf de claims aanpassen, of ze waarmaken.”



De overige kandidaten waren het ‘strenge’ zuivelkeurmerk Planetproof en de kipsector die plofkip met ‘optimaal welzijn’ in een gesubsidieerde reclamecampagne had.

Eerdere winnaars

Vorig jaar werd de verkiezing gewonnen door Kloeke Kip, die sprak over ‘eerlijke kip’ maar een gigastal van 250.000 plofkippen had. Het jaar daarvoor was de winst voor Albert Heijn, waar de kippen met zijn zestienen op één vierkante meter zaten maar de kip werd verkocht onder de claim ‘meer ruimte'. Volgens Oostrik heeft Kloeke Kip niets veranderd na de winst, zij spreken op hun site nog steeds over eerlijke en stressvrije kip.



Albert Heijn heeft naar aanleiding van de verkiezing zijn verpakkingen aangepast en gaat in 2023 samen met alle andere supermarkten over op 1-ster Beter Leven-kip.

