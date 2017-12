Kippendijen met rode biet

Bereiding:

- Verwarm een grillpan voor.

- Breng de linzen in een pan met water aan de kook en kook in circa 20 minuten gaar.

- Meng de kippendijen met een scheut olijfolie om in te bakken en bestrooi met een beetje zout en versgemalen peper. Leg de kippendijen op de grillpan en gril in circa 10 minuten rondom gaar. Draai de kippendijen tussendoor regelmatig om.

- Meng voor de dressing de honing, mosterd en balsamicoazijn en olijfolie extra vierge met elkaar en breng op smaak met een beetje zout en versgemalen peper.

- Pel en snijd de uien in dunne halve ringen en voeg toe aan de dressing.

- Snijd de rode bieten in kleine blokjes. Schil en rasp de winterpenen grof.

- Meng voor de salade de winterpeen en bieten door de uien in de dressing.

- Giet de linzen af en schep ze door de salade. Haal de kippendijen van de grillpan en snijd ze in reepjes. Verbrokkel de roquefort.